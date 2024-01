Intelligence artificielle : faut-il s'inquiéter pour l'emploi en France ?

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Selon un sondage Ipsos de décembre, pas moins de 64% des personnes interrogées en France jugent probable que l'IA détruise des emplois.

La révolution de l'intelligence artificielle (IA) est en marche, notamment l'IA générative, capable de produire des contenus. Faut-il s'inquiéter pour l'emploi en France ? Le déploiement de la technologie génère des inquiétudes, surtout depuis l’arrivée de ChatGPT, même si "tout le monde tâtonne".

Bientôt tous remplacés par des machines ? Selon un sondage Ipsos de décembre, pas moins de 64% des personnes interrogées en France jugent probable que l'IA détruise des emplois. Déjà, des initiatives dans divers secteurs suscitent des grincements : une application présentée comme un "conseiller virtuel" juridique (I.Avocat), un quotidien — l'Est Républicain —, qui teste l'IA pour traiter la copie de certains correspondants locaux ou encore une entreprise de veille médiatique qui a défrayé la chronique en étant un temps soupçonnée de vouloir remplacer des salariés par des robots... "On est à l'orée d'une révolution, comme lors de l'arrivée de la photographie au XIXe siècle. On ne sait pas encore tout ce qui va émerger", constate Guillaume Chevillon, professeur à l'Essec et codirecteur du Metalab.

Si certains économistes y voient une occasion de croissance de l'emploi, d'autres sont alarmistes. Le cabinet de conseil Roland Berger a étudié l'impact de l'IA générative sur l'emploi en France, analysant le potentiel d'automatisation de quelques 3.000 tâches au sein de 436 métiers. Il en ressort qu'"un tiers de l'activité professionnelle" est exposé à l'IA générative, selon cette étude publiée en novembre. Quelques 800.000 emplois sont soumis à "un risque élevé d'automatisation" (avec une majeure partie des tâches automatisée) et 1,4 million d'emplois seraient plutôt "augmentés" (avec une partie mineure des tâches automatisée, libérant du temps pour les autres).

Parmi les métiers plus exposés, le directeur général du cabinet Laurent Benarousse cite auprès de l'AFP les métiers administratifs (secrétariat, recherche documentaire ou juridique, comptabilité...), relevant aussi "une dichotomie cols blancs/cols bleus", les métiers manuels (plombier, agriculteur...) étant "potentiellement très peu impactés".

"Très peu de gens" seront "beaucoup impactés"

Guillaume Chevillon reste optimiste : "il y a beaucoup de gens qui vont être impactés un petit peu, c'est ce que montrent toutes les études, mais très peu de gens qui vont [l'] être beaucoup", sauf dans certains secteurs comme les "métiers créatifs" (auteurs, designers, journalistes…) L'IA est arrivée "très rapidement et est accessible par tous, ce qui provoque une sorte de vertige", mais la technologie n'est "pas encore complètement mature", dit-il. Et "dans un avenir proche, il y aura toujours besoin de supervision humaine".

Pour Laurent Benarousse aussi, "la destruction d'emploi est loin d’être inéluctable", mais "cela nécessite d'anticiper", observe-t-il, soulignant notamment les enjeux de formation pour les postes exposés. Pour les métiers "augmentés", tout l’enjeu sera de savoir ce qui sera fait du "gisement de productivité" et "sa répartition entre l’entreprise et le salarié, qui pourrait voir son confort au travail s’accroître, le cas échéant par une réduction de son temps de travail".

Pascal Fabre, délégué syndical national adjoint du SNB CFE-CGC au sein de BNP Paribas, rapporte pour sa part "une certaine inquiétude" des salariés depuis cet automne. Les grandes entreprises, à l'image du groupe bancaire, "ne peuvent pas faire sans" mais il a le sentiment que "tout le monde tâtonne". La banque a été un secteur précurseur : BNP Paribas a déjà "700 applications" d'IA et en envisage 1.000, dit ce responsable syndical. Sans craindre des suppressions d'emplois à court terme, il observe que leur utilisation pourrait avoir un impact sur les conseillers immobiliers, le "back-office" ou les juristes.

Les représentants du personnel veulent "être associés" à ces sujets, qui entrent dans leurs prérogatives, dit-il, pour "ouvrir le capot de cette boîte noire" : quel coût? quels effets sur l'emploi à court et moyen terme ? quelles formations mises en œuvre ? Plus que l'emploi, la sociologue Dominique Méda identifiait dans une récente chronique dans Le Monde un autre écueil : le développement d'un management "algorithmique" avec des outils d'IA capables de surveiller et analyser les déplacements, la vitesse de frappe...