INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Apple contre OpenAI : le géant, arrivé tardivement sur le marché, passe à l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Bonjour, c'est Stephen qui vous parle depuis l'Apple Park à Cupertino, où le fabricant de l'iPhone a dévoilé une nouvelle version de son assistant virtuel de longue date, Siri AI, le jour même où OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse qui pourrait faire sensation. Apple ne laisse jamais les journalistes se promener librement dans son siège social étincelant aux allures de vaisseau spatial, où la presse et les analystes ont été accueillis par vagues pendant deux jours pour assister à des démonstrations approfondies de la nouvelle Siri AI – et de son accès, meilleur que jamais, à toutes les données et fonctionnalités des 2,5 milliards d’appareils Apple.

Après avoir testé les nouvelles fonctionnalités en direct, un collègue journaliste a fait remarquer: « Si Siri fonctionne vraiment aussi bien, est-ce que quelqu'un utilisera encore ChatGPT? » Il est clair qu’Apple considère OpenAI, dont la relation avec le fabricant d’iPhone s’est détériorée , comme un concurrent, et ce conflit imminent en dit long sur l’état actuel du secteur de l’IA. Au-dessus des deux plane SpaceX, dont l’introduction en bourse record est attendue dès cette semaine et dont l’ampleur même pourrait absorber la demande des investisseurs avant qu’OpenAI et Anthropic n’aient leur tour. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment cette lutte entre géants est en train de redessiner le paysage du secteur de l'IA.

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APPLE SUIT SA PROPRE VOIE Ces deux dernières années, l'IA a surtout été synonyme de modèles les plus spectaculaires, de lancements de produits les plus rapides et d'arguments de vente les plus percutants autour des « agents ». Cette semaine, l'accent s'est déplacé vers des objectifs plus concrets: la durabilité et la monétisation. Apple tente de prouver qu'elle est encore capable de transformer une entrée tardive sur le marché en un produit grand public. OpenAI tente de montrer que ChatGPT n'est pas seulement un phénomène culturel, mais le fondement d'une entreprise suffisamment solide pour les investisseurs publics.

Lors de la Worldwide Developers Conference annuelle d’Apple lundi, la société tenait à annoncer deux choses au monde entier: la nouvelle Siri est enfin là, et non, ce n’est pas simplement le Gemini de Google. La nouvelle IA Siri sera capable d'analyser ce qui s'affiche sur l'écran de votre iPhone, iPad ou Mac et de passer au crible les données de nombreuses applications pour déterminer ce que vous souhaitez faire. Cela ouvre la voie à des fonctionnalités alléchantes: un ami vous envoie un e-mail pour vous demander quoi emporter pour votre week-end de camping, et vous demandez à Siri de dresser une liste de choses à emporter. Et hop, c'est fait. En coulisses, l’IA de Siri utilise un tout nouveau framework pour tirer pleinement parti du travail déjà accompli par Apple afin d’assurer une interaction fluide entre ses applications et Siri. Pour les consommateurs, le grand test consistera à voir si un plus grand nombre de développeurs consacrera également des efforts techniques pour rendre leurs applications compatibles avec l’IA de Siri, alors même qu’ils sont courtisés par OpenAI et d’autres. Au minimum, le nouvel assistant devra fonctionner de manière transparente avec les services de messagerie et de calendrier de Google et Microsoft. Pour les investisseurs, la question est désormais de savoir si une version améliorée de Siri suffira à maintenir la compétitivité d’Apple face à OpenAI. Reuters a rapporté que les analystes d’ e ont qualifié les annonces de la WWDC de « mesurées » plutôt que de « révolutionnaires ». L’action Apple a chuté de près de 2 % après la keynote.

OPENAI ENTRE DANS LA DANSE Le dépôt confidentiel de la demande d’introduction en bourse d’OpenAI semble étroitement lié au timing de l’annonce similaire faite par Anthropic la semaine dernière, ainsi qu’à l’engouement pour les introductions en bourse dans le secteur technologique, alimenté par SpaceX. Mais compte tenu de l’acquisition par OpenAI de la start-up de l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, et des rumeurs selon lesquelles l’entreprise souhaiterait créer une gamme complète d’appareils , il est difficile d’imaginer que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, n’ait pas Apple en tête. Il y a dix ans, les investisseurs auraient peut-être jugé insensé de s'attaquer à un acteur bien établi du secteur des systèmes d'exploitation comme Apple avec du nouveau matériel. Les utilisateurs sont tout simplement trop attachés à leurs iPhones et trop de données vitales y sont stockées. Mais de Seattle à San Diego, cette idée ne semble soudain plus si farfelue. Microsoft et Qualcomm ont présenté la semaine dernière de nouveaux prototypes qui permettraient aux utilisateurs de contourner complètement les applications et les systèmes d’exploitation traditionnels pour travailler avec un agent IA. Il s’agissait là d’un défi clair lancé aux systèmes d’exploitation existants, que Microsoft tente naturellement de devancer. Si Microsoft parvient à imposer l'idée de gadgets axés sur l'IA sur le lieu de travail, qui peut affirmer que Sam Altman et Jony Ive ne pourront pas en faire de même sur les marchés grand public? Avec la présence de plus en plus marquée de Siri sur l'ensemble des appareils Apple, Cupertino semble prendre cette menace très au sérieux.