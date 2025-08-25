 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Inimaginable" que le PS vote la confiance à Bayrou, dit Faure au Monde
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 19:57

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a déclaré lundi qu'il était "inimaginable" que le PS vote la confiance au gouvernement de François Bayrou.

Le Premier ministre a annoncé auparavant qu'il comptait engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre devant l'Assemblée nationale.

"Dans les conditions de majorité actuelle, il sait qu’il ne peut obtenir un vote de confiance des oppositions. C’est une autodissolution. (...) Il est évidemment inimaginable que les socialistes votent la confiance au Premier ministre", a déclaré Olivier Faure dans un entretien accordé au Monde.

"Nous ne recherchons pas le chaos avec l’objectif de précipiter un agenda électoral", a ajouté le dirigeant du PS, selon qui "c’est François Bayrou qui prend la responsabilité de l’instabilité politique en présentant un budget que personne ne soutient, pas même son électorat."

(Rédigé par Kate Entringer)

Budget 2026
