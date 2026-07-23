Infosys abaisse la borne supérieure de ses prévisions de croissance annuelle

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant indien des services informatiques Infosys a abaissé jeudi la borne supérieure de sa prévision de croissance du chiffre d’affaires de l'exercice en cours, après des résultats trimestriels légèrement inférieurs aux attentes.

Deuxième plus grand exportateur indien de services logiciels, Infosys tire plus de 80% de ses revenus des marchés occidentaux.

L’entreprise basée à Bengalore – comme ses concurrentes – peine depuis deux ans face à un ralentissement de la demande, en raison d’une incertitude mondiale aggravée par la guerre au Moyen-Orient et une concurrence féroce des solutions d’IA générative.

Infosys a indiqué que son chiffre d’affaires pour l’exercice qui s'achèvera en mars 2027 devrait afficher une croissance située entre 1,5% et 3% à taux de change constants.

Il y a quatre mois, cette même prévision de croissance était comprise entre 1,5% et 3,5%.

Le chiffre d’affaires d'Infosys au cours du trimestre d’avril à juin a augmenté de 14% sur un an pour atteindre 482,11 milliards de roupies (4,38 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur un peu plus, 483,6 milliards de roupies (4,39 milliards d'euros).

Son bénéfice net a également progressé d'un peu plus de 12% pour atteindre 77,69 milliards de roupies (704 millions d'euros), en deçà des 79,03 milliards de roupies (720 millions d'euros) prévus par les analystes.

La société a également annoncé jeudi que le vice-président exécutif Ashiss Kumar Dash prendrait la tête de la direction générale lorsque le mandat de l’actuel directeur général, Salil Parekh, arrivera à son terme en avril.

L'industrie indienne des technologies de l'information, qui pèse 315 milliards de dollars, est confrontée depuis un an à une faiblesse des dépenses de ses clients sur les grands projets technologiques.

De nombreuses sociétés indiennes de sous-traitance informatique ont augmenté leurs investissements dans les outils d'IA et la formation, espérant à la fois remporter de nouveaux contrats et réduire leurs coûts en améliorant leur efficacité opérationnelle.