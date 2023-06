Inflation : Michel-Édouard Leclerc promet des baisses de prix pour "la rentrée", voire "à l'automne"

Michel-Edouard Leclerc à Paris le 24 mars 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

"On est allés voir les fournisseurs, on se donne tout juillet pour ramener aux Français de meilleures conditions de prix", a expliqué Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, sur BFMTV ce lundi 19 juin.

Interrogé sur BFMTV, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, s'est montré plutôt confiant pour la rentrée. "Le taux d'inflation va redescendre. Ca veut dire que les prix vont augmenter de moitié moins vite. Pour moi, on va passer de 16% ou 17% d'inflation à 7% ou 8% dès septembre", a-t-il expliqué ce lundi 19 juin.

En début de mois de juin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis que "dès le mois de juillet, sur un certain nombre de références et de produits, les prix baisseront", assurant que le gouvernement allait "sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu". Michel-Édouard Leclerc ne s'est pas montré d'accord sur ce calendrier. "Il s'expose un peu sur le mois de juillet, sauf s'il en est capable, s'il a négocié avec Système U, Intermarché, pour avoir des paniers à la baisse en juillet", a-t-il affirmé, assurant néanmoins des baisses de prix pour "la fin de l'été". "Les entreprises sont fermées au mois d'août, j'aurais plutôt mis le curseur à la rentrée, à l'automne", a-t-il justifié.

