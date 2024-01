Inflation : malgré la crise, les Français continuent de faire des dons, assure France Générosités

( AFP / INA FASSBENDER )

Les Français donnent en moyenne entre "100 et 200 euros", selon France Générosités sur France Info ce mardi 2 janvier.

L'inflation n'entame pas la générosité des Français. C'est du moins ce qu'a noté sur France Info Pierre Siquier, président de France Générosités, syndicat des organisations à but non lucratif faisant appel à la générosité du public, ce mardi 2 janvier. En dépit de ces "trois ou quatre dernières années de crise", les Français "sont au rendez-vous" : la générosité "est toujours là".

Le président de France Générosités a notamment noté que les associations d'aide alimentaire ont "fait appel aux dons d'une manière importante parce que beaucoup de gens ont basculé dans la pauvreté". Les Français donnent en moyenne entre "100 et 200 euros", a poursuivi Pierre Siquier, et l'âge médian du donateur est de 62 ans. Il a néanmoins constaté que "les plus jeunes, en particulier les actifs, donnent moins que ce qu'ils pourraient donner", citant la tranche 30/45 ans.

Il a également déploré le fait que "les petits dons, inférieurs à 150 euros, sont en baisse", ce qui est d'après lui un des "effets directs de l'inflation", sur les ménages les plus modestes. "Ce sont les plus riches qui ont compensé", a complété Pierre Siquier. Enfin, les Français donnent pour des causes "très diverses" : "l'environnement", la "solidarité nationale, en passant par la lutte contre les maladies rares" ou "la protection des animaux", a-t-il ajouté.