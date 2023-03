Inflation : Leclerc annonce une nouvelle opération de vente de carburant à prix coûtant ce week-end

Cette nouvelle opération commerciale vise "à protéger le pouvoir d'achat" des Français alors que la grande distribution prévoit déjà une hausse supplémentaire des prix de l'alimentaire d'environ 10% dans les prochains jours, a expliqué Michel-Edouard Leclerc.

( AFP / LOIC VENANCE )

Après la clôture des négociations commerciales entre les supermarchés et l'industrie agroalimentaire, le passage au supermarché va coûter encore plus cher. Les industriels et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) s'entendent pour dire que la hausse des prix payés par la grande distribution à ses fournisseurs devrait être de l'ordre de 10% , mais le chiffre précis ne devrait être connu que dans les prochains jours.

"On a bien travaillé. On est parti d'une moyenne de 15 à 25 % de demandes de hausse, sur l'épicerie, on va clôturer ce cycle à une hausse 10 %", confirme Michel-Edouard Leclerc, invité de franceinfo, vendredi 3 mars. "Ce sont 10 % qui vont se rajouter sur les produits alimentaires, aux 15 % que vous avez tous constatés. Ce qui fait 25 % sur 18 mois, ce qui est pas mal..." , note le président du comité stratégique des centres E.Leclerc.

"10%, c’est une moyenne. On va essayer de compenser cela. Nous Leclerc, on ne va pas répercuter l’ensemble de ces hausses comme un mur. On va essayer de répercuter lentement d’ici l’été. Jusqu’en juillet, il va y avoir une compétition entre distributeurs pour ralentir", a précisé le PDG de Leclerc. Selon lui, le pic d'inflation surviendra en avril, mai et juin . "Ensuite, puisque le marché des matières est en train de se retourner, il faudra reconvoquer les industriels pour exiger d'eux des baisses", a souligné le distributeur.

Face à cette augmentation, Michel-Edouard Leclerc a a annoncé renouveler l’opération de vente de carburant à prix coûtant dans ses stations-service le week-end du 3 à 5 mars , pour "protéger le pouvoir d'achat", évoquant "5 à 6 centimes d’effort".

Alors que TotalEnergies s'est engagé à plafonner ses tarifs à 1,99 euro les litres, M. Leclerc assure qu'il préfère s’engager "sur le meilleur prix, c’est mieux qu’un prix plafond", en rappelant que le carburant est en moyenne 12 centimes plus bas dans ses stations et celles de son concurrent Système U que chez le géant pétrolier. "Si Total me garantit qu’il va me faire cette ristourne, je m’engage à la retourner intégralement au consommateur", a-t-il poursuivi.