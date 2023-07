Inflation et prix à la rentrée : "Il n'y aura pas de septembre vert", prévient Michel-Edouard Leclerc

Le président du groupe de grande distribution rappelle qu'on reste "dans des prix très élevés".

"La baisse du taux d'inflation ne veut pas dire baisse des prix !". A l'antenne d' Europe 1 , Michel-Edouard a relativisé jeudi 27 juillet les effets de la décélération de l'inflation, qui aurait franchi son pic après des mois de hausse. Sur BFMTV , la Première ministre Elisabeth Borne a estimé mercredi que le pic de l'inflation était "sans doute derrière nous".

Les dépenses des ménages ont continué à pâtir d'une inflation élevée. Selon l'Insee, celle-ci a commencé à refluer durant le trimestre, passant son pic et atteignant 4,5% sur un an en juin grâce au repli de l'énergie, mais les prix alimentaires ont continué de flamber.

Pas de "baisse massive" en vue

"On arrive en haut de la flambée des prix mais "on est encore dans des prix très élevés", a résumé Michel-Edouard Leclerc, évoquant une augmentation de +17% sur les prix alimentaires sur un an. "La baisse ou l'arrêt du taux d'inflation ne veut pas dire baisse des prix ! Les 17% qui ont augmenté, ils ont été pris", lance t-il, rappelant la situation légale qui empêche les pouvoirs publics d'obliger les industriels à renégocier les prix. Face à cet état de fait, "il n'y aura pas de septembre vert. Il n'y aura pas de" baisse massive des prix", prévient-il.

Le patron du groupe de distribution juge en outre que la lutte contre l'inflation se joue aujourd'hui du côté des distributeurs. "Moi, j’arrête de parler de hausse ou de baisse des prix, je dis au public d’aller dans les magasins, de comparer, et d'aller chez le moins cher. Aujourd’hui, la vraie lutte contre l’inflation se fait entre distributeurs", a t-il soutenu.