Inflation: comme tous les dix ans, l'Europe et les pays membres changent de base

A partir de janvier 2026, comme tous les dix ans, l'Europe, et donc les pays membres dont la France, changent d'année de base pour calculer leurs indices de prix, ce qui ne modifie en rien la mesure de l'inflation.

La France va également ajuster son système de classification (sa nomenclature) pour coller au plus près aux habitudes de consommation des personnes, ont indiqué des représentants de l'Insee mercredi lors d'un point de presse.

Par exemple, la catégorie Communications devient Information et communication et intègre désormais les ordinateurs (auparavant comptabilisés dans la catégorie Loisirs et culture). Les casques de vélo appartiennent maintenant à la catégorie Transports et non plus Habillement.

A compter de janvier 2026, les indices de prix à la consommation (IPC, pour la France) et de prix à la consommation harmonisé (IPCH, conçu à des fins de comparaison internationale et qui permet de calculer l'inflation au niveau européen) sont présentés en moyenne 100 en 2025.

Ces dix dernières années, ces indices, qui mesurent chaque mois l'évolution des prix sur la quasi-totalité de la consommation des ménages, étaient présentés avec une base 100 fixée à 2015.

Autrement dit, si l'indice des prix s'était inscrit pour un mois donné à 101, cela signifiait que les prix avaient augmenté de 1% par rapport à 2015.

Le changement de base, qui s'effectue donc tous les dix ans, conformément à la règlementation européenne, ne modifie en rien le résultat sur l'évolution des prix, a souligné l'Institut national de la statistique.

"Ce qu'on appelle le chiffre de l'inflation, c'est l'évolution annuelle du niveau des prix, et ce chiffre-là est le même, qu'on prenne les séries en base 2015 ou en base 2025", a expliqué Aurélien Daubaire, chef du département des prix à la consommation et des enquêtes ménages de l'Insee.

Le 3 février sera publiée une première estimation de l'inflation pour janvier, non officielle mais qui donnera "une tendance économique". Le chiffre définitif est attendu pour le 18 février, a indiqué Sébastien Faivre, chef de la division prix à la consommation à l'Insee.

Ces données, publiées au Journal officiel, sont utilisées pour les indexations des pensions alimentaires, des viagers, certains contrats privés etc. Pour passer des indices base 2015 à ceux base 2025, la valeur base 2015 sera multipliée par un coefficient qu'on appelle "coefficient de raccordement".

Comme ces changements ne sont pas vraiment intuitifs, le site insee.fr propose des outils spécifiques aux particuliers qui ont besoin d'effectuer un calcul pour par exemple l'indexation d'une pension alimentaire.