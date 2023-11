Inflation : "40% de l'offre" des jouets de Noël "sera moins chère que l'année dernière", assure Michel-Edouard Leclerc

Selon le patron des magasins E.Leclerc, le prix des produits non-alimentaires et des produits importés "vont carrément baisser".

Michel-Edouard Leclerc, le 24 mars 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

Les fêtes de Noël vont bénéficier des baisses de prix attendus dans les supermarchés, assure Michel-Edouard Leclerc. Le PDG du groupe Leclerc, a annoncé lundi 6 novembre sur franceinfo de "vraies baisses" sur les jouets, "de l'ordre de 2 à 3%".

Selon lui, "40% de l'offre" des jouets de Noël "sera moins chère que l'année dernière", en raison "d'une baisse de coût des conteneurs", même si certains jouets ne pourront pas échapper à des hausses "des licences" de certains jouets associés à des films, comme Barbie par exemple, a-t-il précisé. Mais "on a quand même beaucoup de promotions" dans la distribution en général, a-t-il assuré.

De manière générale, Michel-Edouard Leclerc pense que "l'inflation va descendre" dans "tout ce qui est non alimentaire" et "peu produit en France comme le textile" , dont les prix vont selon lui "carrément baisser", a-t-il affirmé. "Ce qui coûtait cher, l'année dernière et l'année d'avant, c'étaient les coûts de transport depuis l'Asie (...) Sur le textile et même déjà les jouets de Noël dans les semaines qui viennent, il y a de vraies baisses (...) d'une année sur l'autre, de l'ordre de 2 à 3%", a-t-il précisé.

L'industriel a par ailleurs promis que les Français pourront déguster du foie gras et boire du champagne pour moins cher que l'année dernière. "Non seulement, ce sera moins cher, mais il y en aura" , a-t-il assuré, alors que les producteurs de foie gras avaient été victimes de la grippe aviaire en 2022.