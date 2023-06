Infarctus chez la femme : des prédispositions génétiques identifiées

La génétique semble largement expliquer une forme d'infarctus qui touche principalement des femmes de moins de 60 ans, en bonne santé, selon les résultats d'une vaste étude qui pourraient permettre de mieux prendre en charge ces patientes. « Je n'avais pas de cholestérol, j'étais sportive, je ne présentais pas le profil habituel », s'étonne encore Gaëlle Martin, 59 ans, victime d'un infarctus il y a cinq ans.

Longtemps, on a considéré les femmes comme relativement protégées face aux maladies cardiovasculaires. Or, contrairement à l'infarctus du myocarde, qui affecte principalement les hommes âgés ou en surpoids, la dissection spontanée de l'artère coronaire, plus connue sous l'acronyme SCAD, est une cause d'infarctus dont neuf victimes sur dix sont des femmes entre 40 et 60 ans en apparente bonne santé.

Gaëlle Martin doit prendre aujourd'hui un traitement à vie pour fluidifier son sang et réguler sa tension. Lorsqu'elle a ressenti des douleurs au thorax, prémices de son infarctus, elle s'est d'abord dit : « Je ne vais tout de même pas appeler le Samu ! » C'est finalement SOS Médecins qui la redirigera vers le 15. Prise en charge à l'hôpital, un examen des artères révélera sa SCAD. « Les victimes semblent souvent présenter le même profil : des femmes, actives, plutôt stressées », décrit à l'AFP cette enseignante à Rennes, qui a appris à « s'écouter » et a trouvé du soutien sur un groupe Facebook

