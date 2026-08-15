Indonésie-Un puissant séisme fait au moins 47 morts sur l'île de Florès

(Actualisé avec bilan)

Un puissant séisme de magnitude 7,7 a fait au moins 47 morts samedi sur l'île de Florès, dans le sud-est de l'Indonésie, a déclaré Suharyanto, le directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Il a précisé pendant une conférence de presse retransmise à la télévision que quelque 2.000 personnes avaient été évacuées de la région la plus durement touchée par le tremblement de terre.

Le directeur de l'agence de secours de la ville portuaire de Maureme, sur la côte nord de Florès, avait fait état un peu plus tôt d'une vingtaine de morts dans la ville.

Les secours n'ont pas encore pu atteindre la région de Nagekeo, située plus à l'ouest et plus proche de l'épicentre du séisme. La région n'est pas accessible par la route en raison de glissements de terrain et les communications sont difficiles, a-t-il ajouté.

"Le séisme était énorme, la secousse était si forte. Nous avons couru hors de la maison pour nous mettre à l'abri", a déclaré Nona, une habitante de Talibura, un village de la province de Nusa Tenggara Oriental, dont fait partie l'île de Florès.

De fortes secousses ont été ressenties dans toute la province ainsi que dans celle de Nusa Tenggara occidental, qui comprend l'île de Lombok, voisine de Bali, et dans certaines parties de l'archipel de Sulawesi (Célèbes), a précisé la BNPB dans un communiqué.

Son directeur, Suharyanto, a déclaré que des habitants étaient pris au piège sous les décombres de bâtiments qui se sont effondrés.

L'agence indonésienne de géophysique BMKG a enregistré le premier séisme à 04h58 du matin (21h58 GMT) à une profondeur de 15 km (9 miles), suivi de plusieurs répliques.

Des vagues de moins d'un mètre ont été enregistrées dans plusieurs régions indonésiennes dans la matinée. Les autorités locales ont ensuite levé les alertes au tsunami.

Des équipes de sauveteurs ont retrouvé 20 corps dans la ville portuaire de Maumere, selon Fathur Rahman à la tête de l'agence de sauvetage locale. Ce dernier a par ailleurs fait état de six blessés et de deux personnes piégées sous des décombres.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone hautement sismique où se rencontrent différentes plaques de la croûte terrestre, ce qui génère un grand nombre de séismes et d'éruptions volcaniques.

(Dewi Kurniawati, Bernadette Christina, Fransiska Nangoy et Steffano Sulaiman à Jakarta ; version française Tangi Salaün et Zhifan Liu)