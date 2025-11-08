Indonésie-De la poudre trouvée après les explosions dans une mosquée de Djakarta

La police indonésienne a trouvé de la poudre d'explosif lors de l'enquête sur les explosions survenues dans une mosquée de la capitale Djakarta et le jeune homme soupçonné d'être à l'origine de celles-ci est en convalescence, a déclaré le chef de la police samedi.

Les explosions qui ont blessé des dizaines de personnes pendant les prières du vendredi pourraient être un attaque, ont déclaré les autorités, qui soupçonnent un étudiant de 17 ans d'en être l'auteur.

"Plusieurs éléments de preuve ont été trouvés", a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police Listyo, Sigit Prabowo, après avoir rendu visite aux victimes à l'hôpital.

"Il y avait des documents écrits et de la poudre qui aurait pu provoquer une explosion", a-t-il ajouté. "Nous rassemblons d'autres éléments, en enquêtant notamment sur les réseaux sociaux et les membres de la famille, afin de recueillir toutes les informations."

L'auteur présumé de l'attaque, un élève d'une école voisine de la mosquée, est en convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale vendredi, a précisé Listyo Sigit Prabowo.

"L'état de santé du suspect s'améliore et nous espérons que cela nous facilitera la tâche lorsque cela sera nécessaire", a-t-il ajouté.

