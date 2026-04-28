Indonésie: 14 morts dans une collision ferroviaire près de Jakarta

Des secouristes sur le site où une locomotive de train de voyageurs a percuté le wagon arrière d'un train de banlieue à la gare de Bekasi Timur, le 28 avril 2026 à Bekasi, en Indonésie ( Jakarta Search and Rescue Office / - )

Le président indonésien a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête après une collision entre deux trains lundi soir près de Jakarta qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés, selon un dernier bilan.

Une vaste opération de secours s'est poursuivie jusqu'à mardi matin près de la gare de Bekasi Timur, à 25 km à l'est de la capitale Jakarta, où s'est produit l'accident lundi soir lorsqu'un train de banlieue à l'arrêt a été percuté par un train de grandes lignes.

Au total, la collision a fait 14 morts, selon un dernier bilan de la compagnie ferroviaire publique KAI mardi matin, précisant que 84 personnes ont reçu des soins à l'hôpital.

Mohammad Syafii, directeur de l'agence nationale de recherche et sauvetage a annoncé en milieu de matinée la fin des recherches.

Toutes les victimes se trouvaient à bord du train de banlieue et les quelque 240 passagers de l'autre train ont tous été évacués sains et saufs, selon Anne Purba, porte-parole de KAI.

Le chef de la police de Jakarta, Asep Edi Suheri, a expliqué qu'un train grandes lignes avait percuté la dernière voiture, réservée aux femmes, d'un train de banlieue à l'arrêt.

Selon un autre porte-parole de KAI, Franoto Wibowo, un taxi a apparemment heurté le train de banlieue à un passage à niveau, l'immobilisant sur la voie où il a été percuté. La collision entre les deux trains s'est ensuite produite vers 20h40, a précisé M. Franoto.

Le président Prabowo Subianto a rendu visite mardi à des patients hospitalisés. Il a présenté ses condoléances aux proches des défunts et déclaré avoir ordonné une "enquête immédiate".

Il a également ordonné la construction d'une passerelle pour les voitures enjambant la voie ferrée.

"En général, nous constatons que de nombreux passages à niveau ne sont pas gardés", a déclaré le président.

"J'ai ordonné que nous réparions immédiatement tous ces franchissements, soit par des postes de garde, soit par des toboggans", a-t-il ajouté.

- "J'ai cru que j'allais mourir" -

Une passagère survivante du train de banlieue a raconté à l'AFP les instants d'horreur qui ont suivi la collision.

"J'ai cru que j'allais mourir", a confié Sausan Sarifah, 29 ans, de son lit à hôpital RSUD Bekasi, où elle a été admise avec un bras cassé et une profonde coupure à la cuisse.

"Tout s'est passé si vite, en une fraction de seconde", a poursuivi la jeune femme, qui rentrait du travail lorsque la rame s'est arrêtée à la gare de Bekasi Timur.

"Il y a eu deux annonces dans notre train. Tout le monde était prêt à descendre et, soudain, on a entendu (...) un bruit assourdissant", a-t-elle encore dit.

"On n'a pas eu le temps de sortir et nous nous sommes toutes retrouvées entassées dans le train, écrasées les unes sur les autres. Je ne sais pas comment va la personne qui était en dessous de moi."

Sausan a déclaré avoir craint d'être asphyxiée dans la masse indistincte et s'être inquiétée pour les personnes coincées en dessous.

"Dieu merci, j'étais en haut, j'ai ainsi pu être rapidement évacuée."

Toutes les victimes se trouvaient dans la dernière voiture du train de banlieue et les sauveteurs ont découpé la carrosserie pour libérer les personnes piégées.

- "Importants dégâts" -

Vue aérienne d'ambulances sur le site d'une collision entre deux trains à la gare de Bekasi Timur à Bekasi, le 27 avril 2026 en Indonésie ( AFP / Taris IMAN )

L'accident a causé d'"importants dégâts à plusieurs voitures", a souligné l'agence de recherche et de sauvetage de Jakarta dans un communiqué.

"Nous sommes encore en train de recueillir des données et des preuves. (...) La chronologie détaillée (...) sera communiquée ultérieurement par les autorités compétentes", a ajouté un porte-parole de KAI.

Eva Chairista, 39 ans, a dit à l'AFP s'être précipitée à l'hôpital RSUD après avoir appris que sa belle-sœur, Fira, âgée de 27 ans, avait été blessée

"Le médecin nous a dit d'être patients, que beaucoup d'autres étaient dans un état plus grave qu'elle", a-t-elle témoigné.

Le précédent accident ferroviaire d'une importance comparable en Indonésie avait fait quatre morts et une vingtaine de blessés dans la province de Java occidental en janvier 2024.

Les accidents ne sont pas rares dans ce pays d'Asie du Sud-Est, un vaste archipel où les autocars, les trains et les avions sont souvent exploités depuis de nombreuses années.

En 2015, la collision entre un train de banlieue et un minibus sur un passage à niveau avait fait 16 morts à Jakarta.