Inde-Report des négociations commerciales après la décision sur les droits de douane US-source

par Manoj Kumar

L'Inde a reporté son projet d'envoyer une délégation commerciale à Washington cette semaine, principalement en raison de l'incertitude qui règne depuis que la Cour suprême des Etats-Unis a invalidé en partie les droits de douane imposés par le président Donald Trump, a déclaré dimanche une source au sein du ministère indien du Commerce.

"La décision de reporter la visite a été prise après des discussions entre les responsables des deux pays", a déclaré la source, sous couvert d'anonymat.

"Aucune nouvelle date n'a été fixée pour la visite", a-t-elle ajouté.

La délégation indienne devait quitter dimanche le pays pour des négociations visant à finaliser un accord commercial provisoire, après que Washington et New Delhi se sont mis d'accord sur un cadre permettant de réduire les droits de douane américains de 25% sur certaines exportations indiennes.

Ces droits de douane devaient être ramenés à 18% en contre-partie d'un engagement de l'Inde d'acheter pour 500 milliards de dollars de produits américains sur cinq ans, allant des approvisionnements énergétiques aux avions et pièces détachées, en passant par les métaux précieux et les produits technologiques.

Le parti d'opposition indien, le Congrès, avait demandé la suspension de cet accord provisoire, appelant à de nouvelles négociations et remettant en cause la décision du Premier ministre Narendra Modi de publier un communiqué commun avant la décision de la Cour suprême américaine.

Samedi, le ministère indien du Commerce a déclaré qu'il étudiait les implications de ce jugement et des annonces faites par la suite par les Etats-Unis.

Le ministre du Commerce Piyush Goyal avait déclaré la semaine dernière que l'accord provisoire signé avec les Etats-Unis pourrait entrer en vigueur en avril, une fois que les dossiers en suspens auraient été résolus lors de la visite de la délégation indienne à Washington.

(Reportage Manoj Kumar; version française Claude Chendjou)