Inde: feu vert pour l'introduction en Bourse de la branche numérique du géant Reliance Industries

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

L'une des principales entreprises indiennes de télécommunications et d'intelligence artificielle va déposer vendredi les documents pour une introduction en Bourse, a déclaré son patron le milliardaire Mukesh Ambani, marquant le coup d'envoi de l'une des entrées les plus attendues en Inde.

Branche numérique de Reliance Platforms, Jio Platforms a donné son feu vert à l'émission de jusqu'à 270 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de 10 roupies (0,11 dollar) dans le cadre de la cotation, selon un document déposé vendredi auprès de la Bourse.

Reliance, dirigé par M. Ambani, est le plus grand conglomérat privé du pays et l'entreprise la plus valorisée du pays en termes de capitalisation boursière. Elle possède des intérêts allant du raffinage pétrolier - exploitant notamment le plus grand complexe de ce type au monde -, aux énergies vertes.

Bien que le prix n'ait pas été immédiatement divulgué, les médias indiens suggèrent que cette introduction en Bourse pourrait lever jusqu'à 4 milliards de dollars et atteindre une valorisation boursière de plus de 100 milliards de dollars.

Dans cette hypothèse, cette introduction pourrait éclipser le précédent record établi par la filiale indienne de Hyundai en 2024.

"L'introduction en Bourse prévue de Jio démontrera au monde entier que l'Inde est capable de créer des entreprises technologiques d'envergure mondiale, dotées de capacités mondiales et d'une valeur mondiale", a déclaré M. Ambani dans un discours télévisé adressé aux actionnaires de Reliance.

Si Jio Platforms touche à tout - de l'intelligence artificielle aux services de réseaux d'entreprise - elle est avant tout connue pour sa filiale Jio Infocomm, devenue en l'espace de 10 ans la plus grande entreprise de télécommunications indienne en nombre d'utilisateurs, avec plus de 520 millions d'abonnés.

L'entreprise, baptisée Jio en Inde, a rapidement ravi des clients à ses concurrents, Bharti Airtel et Vodafone, grâce à des offres agressives.

Les experts attribuent aux offres 4G gratuites de Jio le mérite d'avoir permis à des centaines de milliers d'Indiens d'accéder pour la première fois à des services gourmands en données tels que YouTube et Netflix. Au point de représenter environ 60% du trafic de données en Inde.

Meta et Reliance Industries ont annoncé le 10 juin un accord en vue de la construction d'un immense centre dédié à l'intelligence artificielle dans l'Etat du Gujarat, dans l'ouest du pays.