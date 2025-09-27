 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inde-Bousculade lors d'un rassemblement politique, au moins 36 morts
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 21:17

Au moins 36 personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine blessées samedi dans une bousculade survenue lors d'un rassemblement politique dans le cadre d'une campagne électorale de l'acteur tamoul Vijay, a déclaré le ministre en chef du Tamil Nadu.

Selon le ministre en chef MK Staline, huit enfants et 16 femmes figurent parmi les 36 personnes décédées dans le district de Karur, au Tamil Nadu, lors d'un rassemblement organisé par Tamilaga Vettri Kazhagam, le parti de Vijay.

Les meetings de Vijay, qui a lancé son parti en 2024, attirent des foules immenses. Sa famille politique cible à la fois le parti au pouvoir, le DMK, et le Bharatiya Janata Party du Premier ministre Narendra Modi.

L'accident a eu lieu dans le cadre de la campagne en vue des élections régionales qui se tiendront début 2026.

« L'incident malheureux survenu lors d'un rassemblement politique à Karur, au Tamil Nadu, est profondément attristant », écrit le Premier ministre Narendra Modi dans un message sur X.

(Reportage de Devika Nair, Shubham Kalia, Gnaneshwar Rajan, Gursimran Kaur à Bengaluru et Praveen Paramasivam à Chennai ; Version française Elizabeth Pineau)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank