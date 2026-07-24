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Incendies-La France a demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'UE
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 01:11
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Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que la France avait demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne pour faire face aux incendies qui font rage dans le pays.

"Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social X.

Plusieurs feux ravagent actuellement la France, notamment en Gironde où des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées.

"Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes", a écrit Emmanuel Macron, qui a appelé la population à "la plus grande vigilance".

(Rédigé par Camille Raynaud)

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