Impôts : la date-limite de déclaration repoussée en raison d'un "dysfonctionnement" pour certains contribuables

Un bug sur le site impots.gouv.fr a perturbé la déclaration de certains revenus professionnels. La date initiale du 23 mai a été repoussée au jeudi 30 mai pour les contribuables concernés, des départements 1 à 19.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le calendrier fiscal a été légèrement modifié à la suite d'un problème technique, a rapporté la Direction générale des finances publiques. Premiers concernés par la limite de déclaration des revenus 2023, certains contribuables des départements 1 à 19 n'ayant pas réussi à envoyer leur déclaration d'impôts à temps en raison d'un "dysfonctionnement" technique bénéficient d'un report jusqu'au 30 mai, a annoncé le site impots.gouv.fr en fin de semaine.

En pleine période de déclaration des revenus 2023, les personnes devant déclarer des revenus professionnels de type bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ont été dans l'incapacité de le faire à partir de mardi, et donc, d'envoyer leur déclaration. "La déclaration en ligne (de ces revenus, NDLR) est actuellement indisponible, tout est mis en œuvre pour corriger rapidement ce dysfonctionnement", pouvaient lire ces contribuables sur la page d'accueil du site des impôts.

30 mai, date limite de déclaration pour la 2e zone

Or pour ceux des département 1 à 19, la situation devenait très inconfortable, la limite pour déclarer étant fixée au jeudi 23 mai à 23H59. La Direction générale des Finances publiques a accordé dès mercredi un délai supplémentaire à ceux qui étaient concernés. "Dans l'attente, les usagers professionnels de la zone 1 (départements 01 à 19 et non résidents) déclarant ce type de revenus bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu’au 30 mai pour effectuer leur déclaration" , mentionnait le site. Depuis vendredi soir, la mention du report tient compte de l'apparente résolution du problème, en indiquant que le délai d'une semaine accordé concerne les usagers des départements 1 à 19 et non résidents ayant "éprouvé des difficultés" à déclarer ces revenus professionnels.

Cette date du jeudi 30 mai est également et surtout la date-limite de déclaration en ligne pour l'ensemble des contribuables de la 2e zone, à savoir les départements 20 à 54 (y compris les deux départements corses). La campagne de déclaration en ligne prendra fin avec les déclarations des contribuables des départements 55 à 974/976, qui doivent être validées d'ici jeudi 6 juin à 23h59.