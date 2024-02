Implants cérébraux : la folle promesse de faire marcher des paraplégiques

Et si les patients paraplégiques pouvaient remarcher ? Cet espoir, des milliers de familles s'y accrochent. D'après la Haute Autorité de santé, chaque année, 1 200 personnes deviennent paraplégiques en raison d'un traumatisme – accident de la route ou domestique. Au total, 50 000 personnes sont atteintes de paraplégie en France.



Depuis plusieurs années, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) planche, avec une équipe de médecins suisses, sur un système innovant à base d'implants cérébraux pour permettre à ces personnes à mobilité réduite de se lever et de marcher.

Le Dr Abdelmadjid Hihi, adjoint à la directrice du département des technologies innovantes en santé du CEA-Leti, chargé de l'innovation clinique, sera au Paris-Saclay Summit : Choose Science, un grand événement organisé par Le Point . Il participera, jeudi 29 février à 14 h 45, à une table ronde intitulée : « Implants cérébraux : la promesse folle de faire remarcher des patients paraplégiques ».

Le Point : Quelles pistes sont aujourd'hui étudiées pour faire (re)marcher les patients paraplégiques ?

Dr Abdelmadjid Hihi : Aujourd'hui, nous essayons dans un premier temps de garder en bonne santé les patients paraplégiques, qui ont souvent subi un traumatisme en raison d'un accident de la