Immobilier et locations pendant les JO-2024 : l'Elysée veut un "observatoire des prix"

La présidence veut "faciliter l’information et la transparence des prix" des meublés touristiques pendant l'été olympique de 2024.

(illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

A un an des JO de Paris, le président de la République a demandé la création d'un "observatoire des prix sur les meublés touristiques" pour assurer "un accueil exemplaire" des spectateurs et des touristes, lors d'un comité olympique mercredi avec gouvernement et élus.

Au cours de cette réunion, Emmanuel Macron a souhaité "la mise en place d'une charte d’engagement sur les meublés touristiques" afin de "faciliter l’information et la transparence des prix avec la création d’un observatoire des prix et faciliter les contrôles", selon un communiqué. Une application pourrait aussi opérer le contrôle "du nombre maximum de nuitées de location par an".

Autre mesure souhaitée: un "contrat de filière hôtellerie/restauration comportant des engagements sur les compétences linguistiques, les outils de communication, la transparence des services, l’accessibilité, l’écologie, les produits locaux ainsi que des engagements sur les champs de l’insertion et de l’emploi".

Etablir un "parcours voyageur"

Côté transports, il veut que "soit adopté avec l’ensemble des opérateurs de transports et ministères concernés une feuille de route 'parcours voyageur'" avec des engagements précis sur la fluidité des parcours, notamment aux aéroports ou sur l’information voyageur". Le sujet des transports est crucial pour les JO.

Pour que l'accueil soit au mieux, et les normes sanitaires respectées, il a également appelé "à renforcer les moyens de contrôle de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)".

Il a aussi souhaité que "soit poursuivis et renforcés les audits en cours du parc hôtelier pour disposer d’une offre d’hébergement accessibles d’au moins 5.000 chambres".

Sur un autre plan, l'activité physique adaptée, une activité que peuvent prescrire les médecins dans certaines pathologies (sport sur ordonnance) mais qui actuellement n'est pas remboursée, puissent faire l'objet d'une prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire ou complémentaires santé, "pour certains parcours de soins". Cette mesure pourrait figurer dans le prochain projet de loi de sécu à la rentrée.

Sur le volet sportif, alors que les crédits du plan 5.000 équipements ont déjà été consommés, il a demandé un "nouveau programme de soutien". Les détails en seront connus à la rentrée.