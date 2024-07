"Il n'y a pas de trésor caché dans l'économie française!" : Villeroy de Galhau exhorte à reconnaitre les "exigences du réel"

Le gouverneur de la Banque appelle à muscler les "atouts" de l'économie française, qui gravitent selon lui autour de son tissu d'entreprises.

Francois Villeroy de Galhau, le 12 avril 2023, à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

"Dire la vérité et éclairer les exigences du réel, c'est respecter les Français". Quatre jours après le second tour des élections législatives, le gouverneur de la Banque de France a appelé sur franceinfo à "reconnaître les exigences du réel" et à éviter les "coûts salariaux excessifs" pour les entreprises.

Interrogé sur les propositions d'augmentation massive du Smic et d'augmentation des impôts, François Villeroy de Galhau invite à muscler les "atouts" de l'économie française. "Nous sommes la 7e économie du monde, il y a 30 millions de Français au travail, il y a beaucoup d'entreprises performantes : il faut muscler ces atouts" , insiste t-il, mettant en garde contre les propositions orientant vers des "coûts salariaux excessifs".

"Le seul trésor de l'économie française, c'est notre travail!"

Ce constat l'amène à ce rappel : "Il n'y a pas de trésor caché dans l'économie française!" . "La nouvelle plutôt réconfortante, c'est que le seul trésor de l'économie française, c'est notre travail!". "C'est la qualité de notre innovation, de l'engagement de ces 30 millions de Français qui sont au travail", martèle t-il.

Évolution trimestrielle du PIB français depuis 2022 et prévisions de l'Insee pour les trois derniers trimestres de 2024, en % ( AFP / Sophie RAMIS )

"Notre avenir économique est entre nos mains. C'est ça qui détermine le pouvoir d'achat, l'emploi, et la puissance économique de la France", estime t-il encore, suggérant de "regarder ce qui marche le mieux chez nos voisins!".

Pour ce faire, le gouverneur de la banque de France appelle à respecter "deux boussoles".

Le première règle d'or : "Ne pas alourdir nos entreprises". "Dans la compétition économique, nos entreprises ne peuvent pas être alourdies par des coûts salariaux excessifs, y compris le Smic, et par des impôts trop lourds". La deuxième, relative au déficit public : "Nous ne pouvons plus creuser encore davantage le déficit. Il nous coûte de plus en plus cher à financer et pèse sur notre souveraineté".

Les faiblesses de la "Cigale" France

François Villeroy de Galhau met en garde par ailleurs sur les "deux grandes faiblesses de l'économie française", qu'il compare "à la cigale de la Fontaine".

Premier point faible : "Nous achetons plus que nous produisons : ça donne notre déficit extérieur. Le deuxième est, dans la sphère publique, "que nous dépensons beaucoup plus que nos voisins européens, et plus que nous payons en impôts", juge t-il, alertant quant au sujet de la charge de la dette, qui inquiète les Français. "Elle nous coûte de plus en plus cher à financer". "Vous savez quel est le poste de dépenses qui va augmenter le plus dans ces années ? C'est les intérêts de la dette! Tout ce que nous dépensons à cause de cette dette passée, c'est autant que nous ne pouvons pas mettre dans des dépenses d'avenir".

Dans un rapport publié mercredi, la Banque de France a fait état d'une incertitude des entrepreneurs "à ses plus hauts niveaux" depuis 2022.