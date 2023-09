"Il n'y a pas d'arnaque" : les industriels se défendent de profiter de l'inflation et dénoncent l'hypocrisie des grandes surfaces

"Ce qui doit être amélioré sans doute, c'est l'information du consommateur", a toutefois reconnu le représentant des industriels.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les industriels de l'agroalimentaire contre-attaquent jeudi 7 septembre, alors qu'ils sont la cible des critiques de la grande distribution, d'associations de consommateurs ou de responsable politiques pour entretenir une "shrinkflation". Ce terme venu de l'anglais désigne la pratique qui consiste a réduire la quantité de certains produits dans leur conditionnement pour dissimuler l'augmentation de leur prix au kilo.

"Il n'y a pas d'arnaques sur ces produits", a assuré sur RTL le président de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), Jean-Philippe André, qui a évoqué "la nécessité pour une marque de maîtriser des seuils psychologiques".

"Au-delà de certains prix, la rotation va baisser. Vous avez un sachet de 300 grammes, si vous le mettez à 280 grammes, vous le vendez mieux et le distributeur le sait aussi. Ce qui doit être amélioré sans doute, c'est l'information du consommateur", a-t-il détaillé.

"Voleurs" et "chevaliers blancs"

"Les distributeurs qui ont ces produits les ont acceptés comme tels", a également souligné Jean-Philippe André. "La liste de produits publiée il y a 2-3 jours concerne 41 produits alimentaires alors qu'il y a 20.000 références alimentaires dans un supermarché en moyenne", a-t-il ensuite relativisé.

"Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a d'un côté des voleurs et de l'autre des chevaliers blancs", a également dénoncé l'industriel, qui veut "faire taire la musique qui court selon laquelle les uns veulent négocier, les autres veulent pas. On se met tous autour de la table et on renégocie tout".

Dimanche, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a sonné la charge contre les industriels, en dénonçant sur BFMTV leur "cynisme".

Fin août, le gouvernement avait affiché son de s'attaquer à la "shrinkflation" (du verbe anglais shrink, rétrécir), une pratique marketing qui consiste à masquer la hausse des prix des produits en réduisant les quantités dans un emballage semblable avec un prix de vente identique.

Cette pratique est légale à condition que la mention du poids de la denrée soit modifiée. Mais elle peut induire en erreur les consommateurs.