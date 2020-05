« Il faut sortir de l'hospitalocentrisme pour sauver l'hôpital »

Aujourd'hui, l'hôpital public est en crise, et il ne s'en sortira pas seul ! Et si, pour sauver l'hôpital, il fallait abandonner l'hospitalocentrisme et mobiliser la médecine de ville ?

Depuis l'annonce du premier décès lié au Covid-19 en France, les sirènes ne cessent de retentir et le cri d'alarme des hôpitaux publics est le plus inquiétant.

Les hôpitaux publics français n'ont pas les capacités d'accueil nécessaires pour prendre en charge l'ensemble des patients atteints du Covid-19. Mais derrière la crise du Covid-19 se cache une crise plus profonde et plus durable : celle de l'organisation de notre système de santé. Depuis 15 ans, le Réseau Aloïs et ses partenaires publics et privés agissent pour une réorganisation du système de santé, au profit d'une coopération accrue entre médecine hospitalière et médecine de ville.

Comme tout îlot, l'hôpital est isolé du reste du monde

En effet, il n'a pas fallu attendre 2020 pour constater les limites de notre hospitalocentrisme. Le mot est fort, mais il reflète l'esprit des politiques publiques en matière d'organisation des soins. La plupart de ces politiques ont conduit à faire converger de plus en plus de malades vers l'hôpital, déjà engorgé. Aujourd'hui, l'hôpital sature et les acteurs de la santé en ville se sentent mis de côté.

Espérons que cette crise donne naissance à un nouveau modèle, avec une articulation plus fluide entre la médecine

