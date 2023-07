« Il est indispensable d’être un bon vivant pour être médecin légiste »

Depuis 32 ans, le médecin légiste Philippe Boxho fait parler les morts. Après une formation en médecine générale, il décide de se tourner vers la médecine légale. Pas question pour lui d'entendre qu'il fait cette profession par dépit. Au quotidien, il est appelé sur des scènes de crime pour examiner les corps, scruter les lésions et déterminer avec précision les causes du décès. Directeur de l'institut médico-légal à l'Université de Liège, il vient de sortir son deuxième livre intitulé Entretien avec un cadavre, aux éditions Kennes. Philippe Boxho veut faire connaître sa profession et rendre son métier compréhensible du grand public. Rencontre.

Dr Frémont, légiste des poilus

Le Point : De quelle manière la profession de médecin légiste a-t-elle évolué au fil des années ?

Dr Philippe Boxho : Nous n'exerçons plus de la même manière qu'il y a trente ans. Progressivement, davantage d'attention a été apportée au soin du corps du cadavre. Depuis le début des années 2000, c'est un impératif de refermer le corps afin qu'il soit vu par la famille et qu'un dernier hommage puisse lui être rendu. C'est un grand changement pour la médecine légale et la philosophie de l'autopsie.

Vous êtes le dernier interlocuteur des familles. Comment les aidez-vous à faire leur deuil ?

Le médecin

