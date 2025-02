Ikea mise sur le rebond en 2026 d'un marché encore patraque

( AFP / MLADEN ANTONOV )

Confronté à la baisse des dépenses d'ameublement, le numéro un mondial Ikea table sur une amélioration du marché en 2026, confie à l'AFP Jon Abrahamsson Ring, un de ses hauts dirigeants.

L'enseigne aux 45 milliards de chiffre d’affaires annuel garde le cap des prix bas et continue de miser sur ses points de vente physiques malgré le boom des achats en ligne, explique le dirigeant d'Inter Ikea, holding de tête du groupe.

De passage en France début février, celui qui gère entre autres le concept et les produits de la marque est venu visiter le principal magasin parisien, situé dans le centre commercial Italie Deux.

Ouvert en septembre dernier pour remplacer celui de la Madeleine, déjà en plein cœur de la ville, il accueille 11.000 visiteurs par jour en moyenne.

La France est le troisième marché de l’enseigne, après l’Allemagne et les États-Unis.

Sur le territoire, le marché du meuble a reculé de 5,1% en 2024, selon l'Institut de prospective et d’études de l’ameublement.

Pour le dirigeant, que ce soit en France ou ailleurs, ces deux dernières années, il n’y a pas de différence: "les dépenses d’ameublement ont diminué dans l'ensemble de nos 63 marchés".

Un environnement "difficile" et qui devrait le rester en 2025, dans lequel Ikea a réussi à maintenir ou gagner des parts de marché, selon M. Abrahamsson Ring. Pour autant, "nous attendons 2026 avec impatience", lance-t-il.

– Maintenir des prix abordables –

L'année prochaine devrait marquer le retour de la croissance dans le secteur, qu’ils ont décidé de placer sous le signe des cuisines, dit-il.

Dans le magasin de la capitale, les cuisines exposées sont de taille modeste. "Si nous étions à Munich, à Seattle ou ailleurs, nous présenterions des cuisines beaucoup plus grandes", explique-t-il.

Le spécialiste des meubles en kit s'adapte à ses lieux d'implantation. Or, à Paris, les prix sont élevés et l’espace manque.

A la suite de la pandémie de Covid,-19 la marque avait annoncé une hausse sensible de ses prix pour faire face à une chaîne d'approvisionnement très perturbée et donc plus coûteuse. Fin 2023, l’entreprise non cotée en Bourse a entrepris de les abaisser à nouveau, une aubaine pour la fréquentation de ses magasins, mais pas pour son chiffre d’affaires.

Pour maintenir des prix abordables, Ikea cherche à faire du volume en maintenant des coûts fixes, notamment grâce à "un assortiment (de références) très serré", explique le patron.

La marque propose environ 10.000 produits. La bibliothèque Billy s'est par exemple vendue en 140 millions d'exemplaires depuis son lancement en 1979. Au Mexique, en Chine ou ailleurs, elles sont partout les mêmes.

- Expansion géographique ralentie -

Si la France est un marché historique de la marque, plusieurs pays comme le Chili, la Colombie et les Philippines ne sont entrés dans son giron que récemment.

Ikea a eu "une période très intense" d’expansion géographique ces dernières années, explique le chef d’entreprise. Entre 2010 et 2025, la marque s'est implantée dans 19 nouveaux pays.

"On ralentit un peu maintenant" dit-il.

Parallèlement, l’enseigne continue de se développer sur ses marchés existants, dont l’Europe au premier plan, qui concentre "la majorité absolue" des ventes.

Et cela ne se fera pas sans l'ouverture de nouveaux magasins, même si les ventes en ligne ont bondi en quelques années, affirme-t-il.

L'e-commerce a compté pour 26% du chiffre d’affaires total de l’enseigne lors de son exercice fiscal 2024 qui se termine en août, contre 7% en 2019. Quant à ses magasins, ils ont accueilli 899 millions de visiteurs sur la même période, un chiffre en hausse selon M. Abrahamsson Ring.

"Nous constatons que 92% de nos clients utilisent les deux canaux. Ils sont assis chez eux, ils font des recherches en ligne et ils vont dans un magasin parce qu'ils veulent s'asseoir sur un canapé, s'allonger sur un lit, toucher quelque chose et, peut-être, parler à un vendeur", raconte-t-il.