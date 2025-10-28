Iberdrola: le bénéfice sur 9 mois en baisse de 3%, à 5,3 milliards d'euros

( AFP / ANDER GILLENEA )

Le géant espagnol des énergies renouvelables Iberdrola a annoncé mardi une baisse de 3% de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année, affecté par des plus-values plus faibles qu'en 2024, tout en revoyant à la hausse ses prévisions pour la fin d'année.

Le groupe énergétique, devenu en quelques années l'un des leaders mondiaux, a engrangé entre janvier et septembre 5,3 milliards d'euros de profits, contre 5,47 milliards sur la même période en 2024, selon un communiqué.

La publication de ces résultats intervient au moment où Iberdrola, actionnaire majoritaire de la principale centrale nucléaire en Espagne, celle d'Almaraz, demande au gouvernement, aux côtés de d'Endesa et Naturgy, la prolongation de la durée de vie du site, censé fermer en 2028, un dossier brûlant entre les énergéticiens et l'exécutif de gauche.

Le groupe présidé par Ignacio Sánchez Galán, dont la capitalisation boursière avoisine les 125 milliards d'euros, a toutefois revu à la hausse ses prévisions pour 2025.

"Grâce à des investissements accrus au Royaume-Uni et aux États-Unis (à près de 9 milliards d'euros), nos réseaux ont amélioré leurs résultats d'exploitation et leur flux de trésorerie, ce qui nous permet de revoir à la hausse nos prévisions pour 2025, les portant à 6,6 milliards d'euros (de bénéfice net ajusté, ndlr)", s'est félicité M. Sánchez Galán, cité dans le communiqué.

Iberdrola a également annoncé un dividende intérimaire de 0,25€ par action, en plus du solde du dividende qui doit être approuvé lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Ces derniers mois, l'énergéticien a annoncé un plan massif d'investissements de 58 milliards d'euros d'ici à 2028, augmentant notamment son capital de cinq milliards d'euros pour accroître ses dépenses sur les marchés américain et britannique.

Au premier semestre, Iberdrola, qui revendique près de 45.000 employés, avait vu son bénéfice net reculer de 14% sur un an, à 3,56 milliards d'euros, contre 4,13 milliards au premier semestre 2024, en raison d'un effet comptable défavorable.