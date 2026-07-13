IA : Anthropic a fait pression sur l'Australie à propos des droits d'auteurs

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a fait pression sur l'Australie à propos de la législation sur la propriété intellectuelle, au moment où l'entreprise envisage d'investir dans l'intelligence artificielle (IA) dans le pays, montrent des notes d'information officielles publiées lundi.

M. Amodei a rencontré en avril le ministre australien des Finances, Jim Chalmers, pour discuter des projets du géant américain de l'IA sur le marché australien, dont la construction de centres de données.

Des notes d'information, rendues publiques en vertu de la loi australienne sur la liberté d'information, montrent que M. Amodei avait sollicité cet entretien pour traiter des obstacles à l'entraînement des IA en Australie, "en particulier la réforme des droits d'auteurs".

"Anthropic fera valoir que l'investissement dans les capacités de développement de modèles d'IA et dans les infrastructures associées, comme les centres de données, dépend de la clarté du cadre juridique en matière de propriété intellectuelle", indique une note envoyée par des responsables gouvernementaux à M. Chalmers avant la rencontre.

De nombreux artistes font pression sur le gouvernement australien de centre-gauche pour rejeter des propositions qui, selon eux, visent à permettre aux modèles d'IA d'utiliser gratuitement des œuvres faisant l'objet de droits d'auteur.

Aux Etats-Unis, Anthropic a fait valoir que l'entraînement des IA relevait de l'"usage raisonnable", une règle qui permet de ne pas demander l'accord des auteurs.

Les responsables australiens ont contesté cet argument dans la note publiée lundi, affirmant que la question n'était "pas tranchée".

En Australie, les entreprises spécialisées dans l'IA doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits d'auteur.

Anthropic a été informée que Canberra n'introduirait pas d'exception dans la législation sur le droit d'auteur et menait des discussions avec diverses parties prenantes sur le sujet.

Sollicitée par l'AFP, l'entreprise n'a pas répondu à ce stade.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, doit prononcer mercredi un discours important sur l'IA.