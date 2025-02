IA : 60 grandes entreprises annoncent une alliance pour faire de l'UE un "leader mondial"

Cette coalition de grands acteurs industriels et technologiques tels que Airbus , Siemens, L'Oréal ou encore Spotify et Mistral AI appelle à "débloquer le potentiel plein et entier de l'Europe", en passant notamment un grand choc de simplification des normes.

"EU AI Champions Initiative". Plus de 60 grandes entreprises ont annoncé lundi 10 février, à l'occasion du sommet de Paris, le lancement d'une coalition visant à faire de l'Europe un " leader mondial" de l'intelligence artificielle (IA) et à simplifier "drastiquement" le cadre réglementaire européen.

Cette alliance doit être présentée lundi à l'Elysée au président français Emmanuel Macron, à 15 autres chefs d'Etat et de gouvernement européens et à la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, annoncent ses promoteurs dans un communiqué.

"Positionner l'Europe aux avants-postes"

Cette initiative, qui réunit de grands groupes industriels (Airbus, L'Oréal, Mercedes, Siemens...) et technologiques (Spotify, Mistral AI...), vise "à accélérer l'élan de l'IA en Europe en coordonnant les actions dans la technologie, l'industrie, le capital et les politiques publiques", indique le communiqué.

Selon ses promoteurs, cette coalition doit permettre de "débloquer le potentiel plein et entier de l'Europe" dans l'IA, notamment en simplifiant le cadre réglementaire autour de cette nouvelle technologie. La coalition "ambitionne d'engager un échange collaboratif et constructif avec la Commission européenne et les gouvernements des Etats membres pour créer un cadre réglementaire drastiquement simplifié", indique ainsi le communiqué.

Selon ce document, les premières discussions entre dirigeants européens et des PDG de la coalition se tiendront "immédiatement" après la présentation de la coalition lundi au sommet de Paris. "'EU AI Champions Initiative' arrive à un moment clé pour les dirigeants d'entreprises afin de positionner l'Europe aux avant-postes de l'IA et transformer notre économie", estime Arthur Mensch, patron-fondateur de la société française Mistral AI, cité dans le communiqué. Le sommet international de Paris sur l'IA, réunissant dirigeants politiques et de la tech, s'est ouvert lundi matin pour deux journées de débats sur la régulation de cette technologie qui bouleverse les sociétés depuis deux ans.