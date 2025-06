Hydrogène: Vallourec obtient l'homologation de son système de stockage vertical "unique au monde"

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de tubes sans soudure Vallourec a annoncé jeudi la certification de son système "unique au monde" de stockage vertical de l'hydrogène baptisé Delphy, qui pourra désormais être commercialisé pour décarboner l'industrie lourde ou soulager le réseau électrique national.

L'homologation, attribuée le 23 mai par l'organisme de certification DNV (DET-Norske-Veritas), "permet de démontrer la fiabilité et l’étanchéité du système", ainsi que la "résistance" des tubes et connexions à la fragilisation par l'hydrogène qu'ils subissent, a déclaré à l'AFP Vincent Designolle, ingénieur et directeur hydrogène au sein de Vallourec.

Un démonstrateur Delphy, utilisant les tubes sans soudure et les connections brevetées par Vallourec il y a plusieurs décennies pour l'industrie d'extraction pétrolière et gazière, fonctionne sur le site d'Aulnoyes-Aymeries (Nord) depuis 2023.

"C'est la seule solution au monde qui existe pour stocker entre une et 100 tonnes d'hydrogène" gazeux à une pression de 280 bars, a indiqué le PDG Philippe Guillemot à l'AFP au cours d'un entretien téléphonique.

L'homologation valide la sécurité des réservoirs, des tubes (273 mm de diamètre pour le démonstrateur), et de toute l'architecture du système ainsi que celle des aciers utilisés, résistant aux corrosions induites par l'hydrogène gazeux.

Après une sévère restructuration financière et industrielle, le groupe a financé sur fonds propres les études et la réalisation de ce prototype.

Une trentaine d'ingénieurs et techniciens ont participé au projet Delphy. Le montant de l'investissement n'a pas été dévoilé.

Malgré un démarrage beaucoup plus lent qu'attendu de la filière hydrogène en France et dans le reste du monde, Vallourec dit compter sur les "e-fuels aériens" produits à partir d'hydrogène vert, "les bioraffineries" et "l'ammoniac vert" pour stimuler son développement dans le cadre de la transition énergétique en cours.

Le groupe dit être en discussion avec "une cinquantaine" de projets acheteurs potentiels dans le monde pour un chiffre d'affaires cumulé potentiel de deux milliards d'euros.