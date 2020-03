C'est l'une des dix batailles les plus célèbres de l'histoire militaire américaine. Aux États-Unis, l'opération Dog Face, qui s'est déroulée du 14 au 30 octobre 1944, au-dessus de Saint-Dié-des-Vosges, fait figure de mythe. De fait, c'est au cours de cette bataille destinée à libérer la ville de Bruyères et lancées par plusieurs unités d'élite de la 7e armée du général Patton, que la 36e division d'infanterie texane, qui entretient le souvenir de l'héroïque épisode de Fort Alamo, s'est retrouvée cernée par plusieurs régiments allemands.

Compte tenu du symbole que représentait cette unité, l'état-major américain mit tout en œuvre pour la secourir. Comment les militaires US ont-ils réussi à desserrer l'étau ? Par quels moyens les jeunes GI's assiégés sont-ils parvenus à recouvrer une marge d'action et à décrocher la victoire bien que les choses aient si mal débuté ? Le Point vous raconte cet épisode crucial de la campagne de France. La violence des combats s'inscrit aujourd'hui dans le paysage. Les troncs des résineux du coin sont, en effet, quasiment tous truffés de balles et d'éclats de shrapnel.

