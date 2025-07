Hôpitaux publics : le déficit se creuse à un niveau record en 2024, plus de 2,7 milliards d'euros de pertes

( AFP / THOMAS SAMSON )

Selon la Drees (direction statistiques des ministères sociaux), l'activité des hôpitaux publics et privés a continué d'augmenter en 2024.

Un niveau record depuis 2005. Les pertes des hôpitaux publics ont atteint "de 2,7 à 2,9 milliards d'euros" en 2024, après 2,3 milliards d'euros en 2023, selon une première estimation de la Drees, la direction statistiques des ministères sociaux. En 2024, "le déficit des hôpitaux publics se creuse de nouveau, jusqu'à atteindre 2,5% de leurs recettes (après 2,3% en 2023). Il s'agit de nouveau d'un niveau inédit depuis 2005, point de départ des observations", a-t-elle indiqué mercredi.

"L'effort d'investissement des hôpitaux publics marque aussi le pas en 2024 malgré les fonds prévus par l’État à la suite des accords du Ségur de la Santé de 2020", note également la Drees. Ce "léger repli" de l'investissement, à hauteur de 5,1% des recettes, "traduit vraisemblablement la prise de retard de nombreux projets du fait de la dégradation de la situation financière des établissements, du renchérissement des coûts des projets et des compléments d’instruction importants", ajoute-t-elle.

Selon la Drees, l'activité des hôpitaux publics et privés (nombre de séjours) a continué d'augmenter en 2024, avec une hausse de 3,9% en médecine-chirurgie-obstétrique (après +4,6% en 2023). En psychiatrie, le nombre de journée de prise en charge à temps complet a en revanche continué de baisser, avec un recul de 1,6% en 2024 (et 1,5% par an en moyenne entre 2019 et 2023). Cette baisse est "principalement le fait du secteur public", avec un recul de 2,4%, après 2,5% en 2023. Si l'on prend en compte toutes les journées d'hospitalisation en psychiatrie (y compris l'hospitalisation partielle), le recul est de 1,1%. Les passages aux Urgences de leur côté ont rebondi de 2,5% en 2024, à 21,3 millions, après avoir reculé de 3,4% en 2023. Le nombre de passages reste toutefois encore inférieur au niveau atteint juste avant le Covid (22 millions en 2019).