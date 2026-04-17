Hongrie-Peter Magyar espère prêter serment le 9 ou le 10 mai

Le vainqueur des élections législatives hongroises, Peter Magyar, a déclaré vendredi qu'il espérait prêter serment en tant que Premier ministre le 9 ou le 10 mai, en fonction de la décision du président concernant la session inaugurale du Parlement.
Peter Magyar, du parti d'opposition de centre-droit Tisza (Respect et Liberté), s'apprête à mettre un terme à 16 années de pouvoir de Viktor Orban, après sa large victoire aux élections législatives hongroises dimanche.
Peter Magyar a déclaré qu'il romprait avec la pratique antérieure et prêterait serment le jour même de la convocation du Parlement.
Mercredi, Peter Magyar a dit vouloir former un gouvernement d'ici à la mi-mai.
(Rédigé par Gergely Szakacs ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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