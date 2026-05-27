Hongrie-Le Parlement vote le maintien du pays au sein de la CPI

Le Parlement hongrois a approuvé mercredi une loi visant à maintenir l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale (CPI), revenant sur une décision prise en 2025 par le gouvernement de Viktor Orban.

La Hongrie avait décidé de se retirer de la CPI, Viktor Orban estimant que la juridiction était devenue "politique". L'actuel Premier ministre Peter Magyar, qui a évincé Orban lors des élections législatives du mois dernier, s'était engagé à interrompre le processus de retrait et à maintenir la Hongrie au sein de la CPI.

Créée il y a plus de 20 ans, la CPI poursuit les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.

Le gouvernement de Viktor Orban avait annoncé ce retrait en avril 2025, peu après la visite en Hongrie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, un rare déplacement à l’étranger malgré un mandat d’arrêt de la CPI. La Hongrie avait rejeté l’idée de l’arrêter et qualifié ce mandat d’"outrancier".

Le texte adopté mercredi affirme que "dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales, et pour la protection des droits de l’homme", il est nécessaire de traduire devant une juridiction internationale les auteurs des crimes internationaux les plus graves.

La loi précise qu’il est nécessaire de maintenir la participation de la Hongrie à la CPI.

(Krisztina Than, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)