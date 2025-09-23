Hong Kong se prépare à l'arrivée du super typhon Ragasa

Hong Kong se préparait mardi à l'arrivée du super typhon Ragasa, le plus puissant cyclone observé jusqu'à présent cette année, les autorités exhortant la population à se confiner chez elle alors que la plupart des vols de passagers devraient être suspendus jusqu'à jeudi.

Les fenêtres des bâtiments ont été recouvertes de ruban adhésif pour limiter les dégâts tandis que les supermarchés ont été pris d'assaut par les habitants qui ont fait des réserves de produits de première nécessité, craignant que les magasins ne soient fermés pendant deux jours.

Le typhon Ragasa, qui souffle des vents de la force d'un ouragan pouvant atteindre 220 km/h, constitue une "menace sérieuse pour la côte de Guangdong", a déclaré l'observatoire de Hong Kong, en référence à la province chinoise voisine.

Après avoir balayé le nord des Philippines lundi, Ragasa conservera l'intensité d'un super typhon et se rapprochera de Hong Kong, de la Chine continentale et de Taïwan.

Il devrait toucher terre le long de la côte de Guangdong entre la mi-journée et la fin de la journée de mercredi.

Les autorités de Guangdong ont évacué plus de 370.000 personnes, a indiqué mardi l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Hong Kong a émis le signal de typhon 8, le troisième le plus élevé, à 14h20 (06h20 GMT). Ce signal ordonne à la plupart des entreprises et services de transport de fermer. Plus de 700 vols ont été interrompus dans la région, y compris à Macao et à Taïwan.

Les conditions météorologiques devraient se dégrader rapidement dans la journée de mardi. L'observatoire de Hong Kong a indiqué qu'il évaluerait s'il y a lieu d'émettre une alerte plus élevée en fin de journée mardi ou mercredi matin.

De puissants vents sont probables mercredi au large et sur les hauteurs de Hong Kong. De fortes pluies devraient provoquer une forte tempête et une onde de mer importante.

L'observatoire de Hong Kong a également mis en garde contre l'élévation du niveau de la mer, qui, selon lui, serait similaire à celle observée lors du typhon Hato en 2017 et du typhon Mangkhut en 2018.

Le niveau des eaux montera d'environ deux mètres le long des zones côtières de Hong Kong et les niveaux d'eau maximum pourraient atteindre quatre à cinq mètres dans certaines zones, a déclaré l'observatoire, exhortant les résidents à prendre les précautions appropriées.

Les autorités locales ont distribué des sacs de sable aux habitants afin de renforcer leurs maisons dans les zones basses.

Mak, un habitant de 35 ans, a déclaré qu'il devait encore acheter davantage de provision et qu'il préparait sa maison pour l'arrivée du typhon.

"Nous avons fermé les fenêtres et les portes de la maison et vérifié qu'il n'y avait pas de fuites", a-t-il déclaré.

La Bourse de Hong Kong restera ouverte, sa politique ayant été modifiée à la fin de l'année dernière pour continuer à opérer même en cas de mauvaises conditions météorologiques.

AVIS DE TEMPÊTE

Au plus fort de l'intensité de Ragasa lundi, les vents maximums soutenus près de son œil ont atteint 260 km/h, ce qui en fait la tempête de catégorie 5 la plus puissante en 2025.

Le typhon s'est depuis légèrement affaibli, réévalué en tant que typhon de catégorie 4, mais représente toujours une menace pour la côte chinoise densément peuplée.

Les autorités chinoises ont mis en place des mesures de lutte contre les inondations dans plusieurs provinces méridionales, annonçant de fortes pluies à partir de la fin de la journée de mardi.

Plus de dix villes du Guangdong, dont Shenzhen et Zhuhai, ont suspendu le travail, les services de transport et les écoles en raison des avertissements concernant les ondes de tempête et les hautes vagues. Les autorités de Shenzhen ont notamment préparé plus de 800 abris d'urgence.

Le centre chinois de prévision environnementale a déclaré que les eaux côtières au large de Guangdong seraient frappées par des vagues extrêmement fortes, d'une hauteur pouvant atteindre sept mètres.

Les habitants de Taïwan et de Macao se sont également préparés à des conséquences importantes.

À Taïwan, près de 60 cm de précipitations ont été enregistrés dans l'est montagneux et 25 blessés ont été signalés.

(Reportage Jessie Pang, bureaux de Hong Kong et de Pékin ; avec Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei ; rédigé par Farah Master ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)