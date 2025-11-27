Hong Kong-Le bilan de l'incendie s'alourdit à 55 morts, des centaines de disparus

(Actualisé avec bilan, témoignages)

par Tyrone Siu, Joyce Zhou et Jessie Pang

Le bilan de l'incendie survenu mercredi dans un complexe résidentiel à Hong Kong s'est alourdi jeudi à 55 morts, tandis que près de 300 personnes sont encore portées disparues, alors que la police a mis en cause la "négligence grave" d'une entreprise de construction.

Près de 24 heures après le départ du feu, les pompiers s'efforcaient encore d'atteindre les étages supérieurs du complexe résidentiel Wang Fuk Court, qui comporte huit tours de 32 étages pour près de 2.000 appartements.

Le feu a été maîtrisé dans quatre bâtiments et les opérations se poursuivaient dans trois autres tours, ont déclaré les autorités.

Une vidéo prise sur place montrait des flammes jaillissant d'au moins deux des tours recouvertes de treillis de construction et d'échafaudages en bambou.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des chantiers devraient désormais être équipés de structures en métal.

La police a déclaré qu'en plus des bâtiments recouverts de bâches de protection et de plastique n'étant pas en conformité avec les normes anti-incendie, les fenêtres d'un bâtiment n'ayant pas été affecté par l'incendie avaient été scellées avec un matériau en mousse installé par une entreprise de construction effectuant des travaux d'entretien.

"Nous avons des raisons de penser que les responsables de l'entreprise ont fait preuve d'une négligence grave, ce qui a conduit à cet accident et provoqué la propagation incontrôlable de l'incendie, faisant de nombreuses victimes", a déclaré Eileen Chung, commissaire de police à Hong Kong.

La police a arrêté trois hommes, employés par l'entreprise de construction, soupçonnés d'homicide involontaire à la suite de l'incendie, a-t-elle ajouté.

LOURD BILAN

Un pompier fait partie des 55 personnes décédées dans les feux et des dizaines de personnes sont dans un état critique, ont fait savoir jeudi les autorités. Quelque 279 personnes demeurent injoignables.

Le bilan est désormais le plus lourd depuis l'incendie d'un entrepôt à Hong Kong en 1948, qui avait fait 176 morts.

"La priorité est d'éteindre l'incendie et de secourir les résidents piégés. La deuxième est de prendre en charge les blessés. La troisième est d'assurer le soutien et le rétablissement des personnes sinistrées. Ensuite, nous lancerons une enquête approfondie", a déclaré plus tôt le chef de l'exécutif hongkongais John Lee.

Quelque 900 personnes ont été accueillies dans des abris, a-t-il indiqué.

"Nous avons acheté cet immeuble il y a plus de 20 ans. Toutes nos affaires se trouvaient dans cet immeuble, et maintenant qu'il a brûlé, que nous reste-t-il ?", a déclaré un résident âgé de 51 ans.

"Il ne reste plus rien. Que sommes-nous censés faire ?", a-t-il ajouté.

Désemparée, une femme cherchait sa fille à l'extérieur d'un refuge.

"Elle et son père ne sont toujours pas sortis. Ils n'avaient pas d'eau pour sauver notre immeuble", a-t-elle déclaré en sanglotant et tenant en main la photo de remise de diplôme de sa fille.

(avec Anne Marie Roantree, Clare Jim, Greg Torode et James Pomfret, rédigé par Charlie Devereux, Andrew Cawthorne et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud et Augustin Turpin)