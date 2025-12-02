Hong Kong-L'exécutif ordonne une enquête menée par un juge après l'incendie qui a tué 156 personnes

par Donny Kwok, Clare Jim et Jessie Pang

Le chef de l'exécutif de Hong Kong a annoncé mardi qu'un comité dirigé par un juge enquêterait sur les causes de l'incendie qui a embrasé plusieurs tours d'habitation la semaine dernière, alors que le bilan des victimes s'est alourdi à 156 morts.

Quinze personnes soupçonnées d'homicide involontaire ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête criminelle sur la tragédie. Douze autres ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête de corruption. Il n'était pas clair dans l'immédiat si certaines des personnes ont été arrêtées pour les deux motifs.

Les autorités ont pointé du doigt le filet en plastique et la mousse isolante de qualité inférieure utilisés lors des travaux de rénovation sur le complexe résidentiel.

"Afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent, je vais mettre en place un comité indépendant dirigé par un juge pour examiner la cause et la propagation rapide (de l'incendie) et les questions connexes", a déclaré John Lee, le chef de l'exécutif de Hong Kong, lors d'une conférence de presse.

Trente personnes sont toujours portées disparues. Secours et police ont retrouvé des corps pris au piège dans les cages d'escalier et sur les toits des tours.

Des militants ou résidents de la ville sous domination chinoise ont réclamé davantage de transparence et de responsabilité, alors que les autorités ont averti que toute tentative de "récupération" politique serait sévèrement punie.

Un étudiant a été arrêté, puis libéré sous caution. Deux autres personnes font l'objet d'une enquête pour sédition présumée, selon les médias locaux. La police n'a pas commenté.

"Je ne tolérerai aucun crime, en particulier ceux qui exploitent la tragédie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui", a déclaré John Lee lorsqu'il a été interrogé sur ces affaires.

Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont estimé que ces incidents témoignaient des tentatives du gouvernement chinois d'étouffer les critiques à son égard.

Samedi, le bureau de la sécurité nationale de la Chine a mis en garde contre toute instrumentalisation de l'incendie pour "replonger Hong Kong dans le chaos" de 2019, lorsque des manifestations massives en faveur de la démocratie avaient défié Pékin et déclenché une crise politique.

Les élections législatives prévues dimanche se dérouleront comme prévu, a déclaré John Lee.

Le taux de participation à ce scrutin - où seuls les candidats qualifiés de "patriotes" par le gouvernement peuvent se présenter - pourrait servir de baromètre de la frustration de l'opinion publique face à la gestion de l'incendie.

(Reportage Clare Jim, Donny Kwok, Jessie Pang, Joyce Zhou et Mei Mei Chu à Hong Kong ; rédigé par John Geddie ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)