Hong Kong-Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison pour complot de sédition

Le magnat de la presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai a été condamné lundi par un tribunal de Hong Kong à une peine de 20 ans de prison pour complot de sédition et collusion avec des puissances étrangères, à l'issue du procès le plus éminent organisé dans l'ancienne colonie britannique depuis que la Chine y a imposé une stricte loi de sécurité nationale à l'été 2020.

Cette condamnation marque l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de près de cinq ans pour Jimmy Lai, qui avait été arrêté en août 2020 en vertu de la loi de sécurité nationale décidée par Pékin en réponse aux vastes manifestations antigouvernementales de 2019 dans le pôle financier mondial.

Fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily - contraint à la fermeture en 2021 -, Jimmy Lai avait été reconnu en décembre dernier coupable de complot de sédition et de collusion avec des puissances étrangères, dont il a été présenté par le parquet comme le "cerveau".

Il a rejeté toutes les accusations le visant, disant être un "prisonnier politique" victime d'une persécution de la Chine, tandis que les appels à sa libération se sont multipliés en marge de sa détention, notamment en raison de son état de santé fragile.

Le sort de Jimmy Lai, 78 ans, a été critiqué par des dirigeants mondiaux, dont le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer, lequel a dit avoir évoqué le sujet lors de sa visite en Chine le mois dernier durant laquelle il a notamment rencontré le président chinois Xi Jinping. Trump avait dit également avoir discuté de Lai lors d'un entretien avec Xi en octobre dernier.

Plusieurs diplomates occidentaux ont déclaré à Reuters que des négociations pour la libération de Jimmy Lai, qui possède également la nationalité britannique, pourraient véritablement démarrer après sa condamnation et dépendraient également d'un potentiel appel.

La famille et l'avocat de Jimmy Lai, de même que d'anciens collègues et des partisans, ont prévenu avant le verdict que Lai serait en danger de mort en prison en raison de problèmes cardiaques.

(James Pomfret, Jessie Pang et Greg Torode, avec la contribution d'Andrew MacAskill à Londres; version française Jean Terzian)