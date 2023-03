Hiver sans coupures d'électricité : la France sauvée par ses barrages ?

Le PDG d'EDF a mis en avant le "potentiel hydraulique" de la France, toutefois menacé par les périodes de sécheresse et le déficit de précipitations qui menace la production d'hydroélectricité sur le long terme.

Le barrage du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes (illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Le parc hydroélectrique, qui est appelé à se développer, a été un élément clé pour "passer l'hiver" sans coupures d'électricité, a souligné mardi 28 février Luc Rémont, PDG d'EDF, devant des députés.

"Toutes les nuits de cet hiver, nous avons remonté de l'eau à très haut rendement pour pouvoir continuer de disposer de la capacité hydraulique dans la journée, et c'est un des éléments qui nous ont permis de passer l'hiver", a-t-il souligné mardi devant une commission d'enquête de l'Assemblée.

Cette commission, qui vise "à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France" et poursuit ses travaux depuis l'automne, entendra la Première ministre Elisabeth Borne jeudi.

"Il y a un potentiel hydraulique dans notre pays et il est utile que nous le réexaminions" , a estimé M. Rémont.

"Nous devons intégrer tout cela dans une vision de l'hydroélectricité et de la constitution de réserves en eau qui bénéficiera sur le long terme à notre pays dans un contexte de moindre prévisibilité des précipitations", a-t-il ajouté.

La sécheresse menace la production

La France est également encore insuffisamment dotée en centrales Step (stations de transfert d'énergie par pompage) très utiles pour absorber les pics de consommation électrique.

Ce potentiel Step encore inexploité "est estimé à 2 GW de puissance disponible pour les projets dont EDF a connaissance" et "ne nécessite pas forcément de grands ouvrages", a-t-il relevé.

La production hydraulique nette d'EDF a atteint 25 TWh en 2022 en raison de la sécheresse, contre 35,9 TWh en 2021. L'année 2023 démarre avec un déficit d'eau. "Cela n'affecte pas la quantité d'hydroélectricité produite pour l'instant. Mais si la sécheresse d'hiver dure, cela finira par affecter le potentiel", a précisé le PDG d'EDF.

Barrages et installations au fil de l'eau produisent de l'ordre de 60 TWh en moyenne par an en France, selon France Hydro Electricité qui fédère les plus petites installations. Depuis le milieu des années 2000, Bruxelles presse la France d'ouvrir à la concurrence les concessions hydroélectriques dont les plus grandes sont gérées par EDF mais aussi Engie, via ses filiales CNR et SHEM, suscitant l'inquiétude des syndicats.

Interrogé sur ce point, Luc Rémont s'est montré "confiant" de parvenir à une solution. "Nous devons encore travailler à ce stade à la pérennisation du modèle juridique, je ne suis pas encore au stade où je peux vous dire la solution que nous avons trouvée mais j'y travaille tous les jours", a-t-il dit.