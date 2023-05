HHC : ce qu’il faut savoir sur le cannabis de synthèse

La récréation est (bientôt) terminée. Lundi 15 mai, sur le plateau de France Info, le ministre de la Santé a annoncé la possible interdiction des produits à base d'hexahydrocannabinol (HHC) dans les prochaines semaines. « Il y a un trou dans la raquette qu'il faut combler rapidement pour ne plus avoir cette vente libre qui est tout à fait anormale », a déclaré le ministre.

Un avis de l'Agence du médicament (ANSM) est attendu « dans le courant du mois de juin ». Une décision saluée par le Pr Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse (Paris) : « Cette décision va dans le sens d'une mise en conformité avec ce qu'est la législation actuelle. »

Qu'est-ce que le HHC, ce dérivé du cannabis pourtant parfaitement légal ? Le HHC, qu'est-ce que c'est ? Le HHC est une drogue de semi-synthèse produite à partir d'extraits naturels de cannabis et fabriquée en laboratoire. Cette substance est très proche du THC, la substance psychoactive présente dans le cannabis. « Le HHC est très récent, il est arrivé en France depuis un an et en Europe depuis deux ans. Nous avons peu de recul scientifique », explique le Pr Nicolas Authier, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand. Avant de compléter : « Le HHC est pulvérisé sur des fleurs de cannabis, ce qui en fait en quelque sorte un joint

