Hegseth donne à Anthropic jusqu'à vendredi pour faire marche arrière sur les garanties de l'IA, rapporte Axios
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un élément de contexte)

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a donné à la société d'intelligence artificielle Anthropic jusqu'à vendredi pour revenir sur les garanties concernant ses produits utilisés par l'armée, a rapporté Axios mardi. Reuters a rapporté en exclusivité ce mois-ci que le Pentagone faisait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle , dont OpenAI et Anthropic, pour que leurs outils d'intelligence artificielle soient disponibles sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standard que les entreprises appliquent aux utilisateurs. Ce mois-ci également, Axios a rapporté que le Pentagone avait envisagé de couper les liens avec Anthropic en raison de l'insistance de cette dernière à maintenir des restrictions sur la façon dont l'armée américaine utilise ses modèles, y compris l'IA de Claude.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

