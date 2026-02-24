Hegseth donne à Anthropic jusqu'à vendredi pour faire marche arrière sur les garanties de l'IA, rapporte Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a donné à la société d'intelligence artificielle Anthropic jusqu'à vendredi pour revenir sur les garanties concernant ses produits utilisés par l'armée, a rapporté Axios mardi. Reuters a rapporté en exclusivité ce mois-ci que le Pentagone faisait pression sur les grandes entreprises d'intelligence artificielle , dont OpenAI et Anthropic, pour que leurs outils d'intelligence artificielle soient disponibles sur les réseaux classifiés sans les nombreuses restrictions standard que les entreprises appliquent aux utilisateurs. Ce mois-ci également, Axios a rapporté que le Pentagone avait envisagé de couper les liens avec Anthropic en raison de l'insistance de cette dernière à maintenir des restrictions sur la façon dont l'armée américaine utilise ses modèles, y compris l'IA de Claude.