Hausse du pass Navigo : L'État appelle les entreprises à prendre en charge 75% du prix

( AFP / THOMAS SAMSON )

Clément Beaune a encouragé les entreprises à prendre en charge une plus grande partie des abonnements Navigo de la SNCF. Jeudi 22 décembre, le ministre des Transports affirme que l'État a fait le nécessaire pour que les abonnements puissent être pris en charge jusqu'à 75%.

Invité jeudi 22 décembre sur franceinfo, Clément Beaune a désapprouvé l' augmentation de la carte Navigo , qui passe à 84 euros par mois. "On aurait pu faire effectivement moins cher pour le pass Navigo", a-t-il regretté sur franceinfo jeudi 22 décembre.

Face à cette hausse d'abonnements, Clément Beaune s'est adressé aux entreprises, chargées de rembourser à hauteur de 50% le titre de transport de leurs salariés. Le ministre des Transports leur a ainsi rappelé que grâce à plusieurs défiscalisations, elles peuvent dorénavant rembourser jusqu'à 75% des abonnements Navigo à leurs employés.

"C'est important, je fais un appel à ce que les employeurs prennent leur part et financent mieux les pass Navigo et autres transports publics", a-t-il déclaré.

Le ministre des Transports a assuré s'être "battu" pour que l'État aide la région Île-de-France et Valérie Pécresse "à hauteur de 200 millions d'euros". Sans cette aide, l'augmentation aurait été encore plus importante, a-t-il expliqué.

Une amélioration du réseau possible en "quelques semaines"

Pour autant, Clément Beaune a déclaré qu'il continuerait à échanger avec Valérie Pécresse afin de s'assurer que d'autres augmentations ne surviendront pas.

L'augmentation du prix de l'abonnement Navigo a suscité l'indignation de nombreux usagers, qui voient le réseau francilien se dégrader à coups d'affluences et de longues attentes. La situation est notamment due à un manque de personnel, sur lequel Clément Beaune a souhaité se montrer rassurant.

"Ne faisons pas peur excessivement, sur la RATP et les conducteurs, on peut recruter vite et améliorer les choses dans quelques semaines, pas dans plusieurs années", a assuré Clément Beaune.

Le ministre des Transports assure que le gouvernement sera au rendez-vous "avant 2024" pour améliorer la situation du réseau francilien, en faisant référence à la mise en oeuvre de recrutements massifs pensés par Jean Castex, nouvellement élu à la tête de la RATP.