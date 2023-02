Hausse des prix : en quoi consiste le "panier anti-inflation" du gouvernement ?

L'exécutif compte faire franchir cette semaine un cap à son projet de panier anti-inflation, en vue d'une mise en place en mars.

(illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Sujet du scepticisme des distributeurs, le panier anti-inflation du gouvernement doit être déployé prochainement, mais ses modalités demeurent encore floues.

La ministre déléguée notamment au Commerce Olivia Grégoire, à l'initiative de ce projet, a expliqué lundi 30 janvier son objectif : "faire en sorte que les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs". Avant de reconnaître qu'"entre l'idée et l'action, c'est toujours compliqué".

Ecueil principal, l'impossibilité pour le gouvernement d'encadrer trop rigoureusement les prix. "Le gouvernement ne peut pas être trop directif et doit laisser de la liberté sinon on enfreint les règles en matière de concurrence", explique le patron du quatrième distributeur français, Système U, Dominique Schelcher.

D'abord, la participation des différents acteurs, E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl, Casino ou encore Aldi, se fera sur la base du volontariat uniquement.

Mi-janvier, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) Jacques Creyssel s'était montré peu enthousiaste, estimant que "la plupart des enseignes font déjà ce genre de choses de manière assez claire".

Ensuite, impossible de déterminer précisément la liste des produits qui composeraient ce panier, à nouveau pour des questions de concurrence. Le gouvernement entend plutôt laisser aux enseignes "le choix de chaque produit répondant à une unité de besoin", détaille le cabinet d'Olivia Grégoire.

Le projet s'oriente vers une liste d'une cinquantaine de produits répondant aux besoins d'une famille moyenne française avec enfants, "et qui seraient à prix bas et non pas à prix coûtant", a dit Olivia Grégoire sur Europe 1 .

"On peut imaginer une catégorie fruits et légumes frais de saison, au sein de laquelle une enseigne pourra proposer des mandarines et une autre, une autre denrée", selon son cabinet.

Il y aura a priori des produits alimentaires et non-alimentaires, du frais, des produits congelés, de l'épicerie, mais également des produits de propreté ou d'hygiène. "Ensuite, savoir si, sur le frais, on parle d'une catégorie produit laitier, ou est-ce qu'on dit catégorie yaourt et fromage", cela reste à arbitrer, dit-on encore côté gouvernement. Des produits bio devraient faire partie du panier. L'objectif est que les consommateurs aient une base de comparaison possible, et pourquoi pas générer une émulation.

Niveau calendrier, Olivia Grégoire espère "une action collective, ensemble, à partir du mois de mars" et "pour trois mois". Son cabinet espère être fixé cette semaine sur les enseignes qui s'engagent à lancer leur panier anti-inflation dans le cadre qui sera déterminé par le gouvernement. Fixer comme échéance le mois de mars permet de "laisser le temps que ça se mette en place".

Pendant ce temps, Système U a annoncé lancer un panier spécial "pour une durée indéterminée. L'enseigne vendra sans plus de marge que celle prévue par la loi, dans les Hyper U et Super U, ces 150 produits parmi lesquels de "la farine, des pâtes, de la mayonnaise, de l'huile, du café, du miel, du thon, ou encore des yaourts, lait, pain de mie ou burgers", a indiqué Dominique Schelcher, président du groupe. L'ensemble de ces produits sont de marque distributeur, c'est-à-dire des produits dont l'enseigne est propriétaire de la marque, a t-il indiqué.