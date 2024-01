Hausse des prix : Carrefour ne vend plus de produits Pepsico, E. Leclerc se dit "tenté" de faire pareil

Michel-Edouard Leclerc à Pau, le 30 juillet 2023. ( POOL / GAIZKA IROZ )

Invité sur France Info ce jeudi 4 janvier, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, estime néanmoins que cette stratégie n'est "jamais un jeu gagnant".

Après Carrefour, E. Leclerc ? Sur France Info ce jeudi 4 janvier, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, s'est dit "tenté" d'imiter le géant de la grande distribution, qui boycott dès ce jour les produits Pepsico pour cause de hausse des prix. Il estime néanmoins que "ce n'est jamais un jeu gagnant" : "les consommateurs ne veulent pas payer cher, mais s'ils n'ont pas leur produit (en rayon) ils vont chez les concurrents", ajoute Michel-Edouard Leclerc.

"On a un avantage par rapport à Carrefour : E. Leclerc a fait une progression énorme cette année du fait de notre positionnement prix - Carrefour était derrière. Nous sommes le seul distributeur à avoir eu un accroissement en volume. C'est un argument que nous avons pour les industriels, qui, eux, n'ont pas fait beaucoup de croissance : on leur dit que, plutôt que de vous jeter dehors, venez donc chez nous, vous allez pouvoir vous refaire, refaire des volumes. Ce genre d'argument est moins brutal qu'une éviction, mais il prend plus de temps pour être formalisé", a-t-il détaillé.

"Nous sommes volontaristes. Ils demandent tous des hausses de 6 à 10% en moyenne, nous on va chercher des baisses. Je pense qu'on va casser ce rythme d'inflation : on aura des baisses et une inflation bien moindre", a-t-il conclu.