Hasbro: des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre

( AFP / CHRIS DELMAS )

Le fabricant américain de jouets Hasbro a publié jeudi des résultats préliminaires meilleurs que prévu pour le premier trimestre, confirmant ses objectifs pour 2026, malgré un piratage qui l'a empêché de publier ses résultats définitifs, désormais attendus en mai.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 970 et 985 millions de dollars, en hausse de quelque 10% par rapport à l'année dernière, un chiffre au-dessus du consensus des analystes de Bloomberg qui tablaient sur 908 millions de dollars.

Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont été tirées par le dynamisme de Magic: The Gathering, un jeu de cartes à collectionner publié par la branche Wizards of the Coast, indique Hasbro dans son communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Hasbro gagnait 6,31%, à 96,33 dollars, aux alentours de 12H00 GMT.

Les résultats ne sont que "préliminaires", car en raison d'un piratage dont a été victime le groupe, ce dernier n'a pas été en mesure de compiler à temps "les informations nécessaires" à "la publication de ses résultats financiers" définitifs pour le premier trimestre 2026, indique Hasbro dans son communiqué.

L'entreprise précise toutefois que le piratage dont elle a été l'objet "n'a pas eu d'incidence" sur ses résultats financiers, qui seront publiés le 20 mai prochain, avant Bourse.

En 2025, Hasbro a affiché une perte nette de 322 millions de dollars, contre un bénéfice net de près de 386 millions un an auparavant.