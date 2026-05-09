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Hantavirus-Plusieurs pays, dont la France, envoient des avions chercher leurs ressortissants
information fournie par Reuters 09/05/2026 à 13:24

L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Irlande et les Pays-Bas ont confirmé qu'ils enverraient des avions pour évacuer leurs ressortissants se trouvant à bord du navire de croisière touché par l'épidémie de hantavirus, qui doit arriver dimanche aux Canaries, a déclaré samedi le ministre espagnol de l'Intérieur.

L'Union européenne envoie deux avions supplémentaires pour les ressortissants d'autres pays européens, a ajouté Fernando Grande-Marlaska pendant un point presse à Madrid.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également confirmé que des plans d'évacuation étaient en cours d'organisation pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en mesure d'envoyer un avion les chercher, a dit le ministre.

Les passagers seront autorisés à emporter leurs effets personnels essentiels, mais le reste des bagages, ainsi que le corps du passager décédé à bord, resteront sur le navire et seront transportés aux Pays-Bas où ils seront désinfectés, ont fait savoir les autorités espagnoles.

Les ressortissants espagnols débarqueront en premier, l'ordre d'évacuation des autres nationalités devant être déterminé par les autorités sanitaires. Les ressortissants étrangers ne pourront pas débarquer tant que leur avion d'évacuation ne sera pas prêt à décoller, a précisé Fernando Grande-Marlaska.

(Reportage de Victoria Waldersee ; version française Tangi salaün)

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