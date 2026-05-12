Hantavirus-Les deux derniers avions rapatriant des passagers du MV Hondius sont arrivés aux Pays-Bas

Les deux derniers avions transportant 28 passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie d'hantavirus, ont atterri mardi aux Pays-Bas.

Les avions, qui se sont posés à l'aéroport d'Eindhoven peu après minuit, transportaient huit ressortissants néerlandais. Les autres passagers, de différentes nationalités, poursuivront leur voyage vers leur pays d'origine depuis les Pays-Bas, selon les autorités.

Parallèlement, le MV Hondius a mis le cap sur les Pays-Bas, son pays de pavillon, tard dans la soirée de lundi avec à son bord 25 membres d'équipage ainsi qu'un médecin et une infirmière. Il devrait arriver à destination d'ici le 17 mai, a indiqué l'armateur Oceanwide Expeditions.

Le navire sera ensuite entièrement désinfecté.

Le MV Hondius transportait 147 passagers et membres d'équipage originaires de 23 pays lorsqu'un foyer d'infection à hantavirus a été signalé pour la première fois à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 3 mai.

Les hantavirus sont des virus transmis principalement par des rongeurs infectés mais la souche andine, qui a été identifiée, se distingue par la possibilité d'une transmission interhumaine lors de contacts étroits et prolongés.

Depuis le début de l'épidémie, trois personnes sont décédées: un couple néerlandais et une ressortissante allemande.

L'OMS a recensé lundi sept cas confirmés de la souche "Andes" d'hantavirus et deux autres cas probables.

Parmi les cas confirmés figure une passagère française, rapatriée dimanche par avion de Tenerife et hospitalisée depuis à Paris. Elle se trouve en réanimation dans un état stable, a indiqué lundi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu.

(Rédigé par Charlotte Van Campenhout ; version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)