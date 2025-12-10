 Aller au contenu principal
Handball-Les Bleues dominent le Danemark et filent en demi-finales du Mondial
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:23

(Actualisé avec déclarations)

L'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée mercredi pour le dernier carré du Mondial grâce à sa victoire contre le Danemark en quarts de finale (31-26) et jouera une place en finale face à l'Allemagne vendredi.

Les Bleues, championnes du monde en titre, ont pris leur revanche sur les Danoises, un an après leur défaite face au même adversaire en demi-finales de l'Euro (24-22).

Deux jours après leur seule défaite de la compétition face aux Pays-Bas en conclusion du tour principal (26-23), les joueuses de Sébastien Gardillou ont fait la course en tête pendant toute la partie, mercredi à Rotterdam (Pays-Bas).

"J'ai trouvé qu'elles avaient su entendre le discours du staff et qu'elles avaient su mobiliser toutes les ressources pour rentrer dans le match", a réagi le sélectionneur Sébastien Gardillou sur BeIN Sports.

"On est à notre place, je suis très fier d'elles. (...) On a su tirer les leçons du match contre les Pays-Bas. "

Elles ont rapidement mené 3-0, n'encaissant leur premier but sur un jet de sept mètres qu'après plus de quatre minutes et trente secondes de jeu.

L'écart est progressivement monté, grâce notamment à Clarisse Mairot (6 buts), pour se stabiliser à cinq unités d'avance à la pause (17-12) malgré les huit buts déjà inscrits par Kristina Jorgensen (11 au total).

En deuxième période, la France a géré son avance au score, sans être véritablement inquiétée. Elle a même creusé l'écart un moment, dans le sillage de la gardienne Hatadou Sako (9 arrêts) et de la pivot Sarah Bouktit (8 buts), pour le porter à sept buts d'avance à l'entame des dix dernières minutes.

En demi-finales, vendredi, les triples championnes du monde (2003, 2017 et 2023) défieront l'Allemagne, qui a éliminé le Brésil mardi (30-23).

Les Allemandes joueront leur première demi-finale mondiale depuis leur parcours jusqu'à la médaille de bronze en 2007 lors du Mondial organisé en France.

"L'Allemagne a sa place. Aujourd'hui, elle montre sa force et sa puissance. Je ne crois pas que l'Allemagne soit un outsider, a contrario, c'est un candidat au titre", a prévenu Sébastien Gardillou.

L'autre demi-finale opposera les Pays-Bas à la Norvège, championne olympique et d'Europe en titre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)

