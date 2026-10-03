Hammack, de la Fed, déclare à PBS qu'il est encore temps de réfléchir à la prochaine mesure de politique monétaire

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par Michael S. Derby

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré vendredi que le rapport sur l'emploi américain du mois de septembre s'inscrivait dans la tendance récente en matière d'embauche, soulignant qu'elle disposait encore de temps avant de devoir prendre une décision quant à l'orientation future de la politique monétaire.

Le rapport sur l'emploi de septembre, qui fait état d'une création de 29.000 emplois , un chiffre en apparence faible, et d'une hausse du taux de chômage à 4,2 %, s'inscrit dans la lignée des récentes performances du secteur, a déclaré Mme Hammack lors d'une interview accordée à l'émission PBS News Hour.

« En moyenne, au cours des 12 derniers mois, 41.000 nouveaux emplois ont été créés chaque mois. Cela correspond globalement à mon estimation du seuil de rentabilité » pour le secteur, ce qui suggère à son tour une tendance à la stabilité en matière d’embauche, a déclaré Mme Hammack.

Quant à la manière dont la Fed devrait réagir en matière de politique monétaire, Mme Hammack a déclaré: « Nous disposerons encore de nombreuses informations avant notre réunion de fin de mois; nous avons donc largement le temps de décider quelle est la bonne orientation à adopter pour nous assurer de remplir les deux volets de notre mandat. »

Mme Hammack est depuis longtemps une fervente partisane d’une hausse des taux visant à réduire les pressions inflationnistes, que ses collègues de la banque centrale et elle-même jugent trop élevées. Cette semaine, plusieurs responsables clés de la Fed ont déclaré que la Fed disposait de temps pour analyser les données avant de relever à nouveau les taux.

Le mois dernier, la Fed a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, le portant entre 3,75 % et 4 %, ses responsables laissant entrevoir une nouvelle hausse avant la fin de l’année. Les commentaires des responsables cette semaine laissent entendre qu’aucune mesure sur les taux n’est probable lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market prévue les 27 et 28 octobre.