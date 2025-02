Habillement : des soldes d'hiver "plutôt décevants", plombés par le climat d'incertitude et l'ultra "fast-fashion"

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La Fédération française du prêt-à-porter féminin déplore cette année "une baisse de 13% des ventes par rapport à il y a un an".

Les soldes d'hiver ont pris fin mardi 4 février, avec un bilan "plutôt décevant." "Black Friday", climat d'incertitude économique et concurrence de l'ultra "fast fashion" ont à nouveau tempéré l'enthousiasme, estiment les professionnels du secteur.

Les différentes organisations de professionnels du commerce, qui s'étaient déclarées plutôt optimistes en amont de cet épisode de soldes lancé le 8 janvier, font finalement état de résultats moroses. "Le bilan est plutôt décevant, avec une baisse de 13% des ventes par rapport à il y a un an", précise à l'AFP Yann Rivoallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, représentant 600 sociétés du secteur, donc 400 marques, plutôt "premium" (Ba&sh, Aigle, Bensimon...).

Les résultats devraient être "comparables en chiffre d'affaires à ceux de l'année dernière, qui était une année de forte baisse, de 3,5% sur un an", prévoit de son côté Emmanuel Le Roch, délégué général Procos, une fédération de 310 commerces de secteurs variés comme Etam, Intersport ou Fnac. Bilan également "mitigé" pour Yohann Petiot, directeur de l'Alliance du Commerce. Le panel Retail Int., pour cette organisation professionnelle qui intègre une soixantaine de grandes marques (Galeries Lafayette, Monoprix, Celio, Kiabi...), enregistre un repli de 1% de son chiffre d'affaires sur les ventes physiques lors des trois premières semaine des soldes, toutefois meilleur que les -6% de l'an passé.

"Un phénomène de saturation des promotions"

Pourtant, "la saison avait extrêmement bien commencé", rappelle-t-il. Le mois de septembre a été "exceptionnel, avec une hausse de 24% du chiffre d'affaires grâce à un temps automnal arrivé très tôt qui a poussé la saison automne-hiver".

Ces données confirment la perte de vitesse des soldes d'hiver, dont les causes commencent à être bien identifiées. Entre le "Black Friday" de novembre, désormais bien implanté dans les habitudes de consommation des Français, et les salves de ventes privées en décembre, "il y a un phénomène de saturation des promotions" à l'arrivée des soldes, note Jean-Guilhem Darré, délégué général du Syndicat des indépendants et des TPE, qui souhaiterait que les soldes soient décalés au mois de février.

En outre, "les plateformes en ligne comme Shein et Temu proposent désormais des prix très bas toute l'année, souvent même en dessous des prix soldés que proposent les acteurs traditionnels", remarque Emmanuel Le Roch. Une concurrence qui émerge "dans un contexte d'incertitudes économiques et politiques jamais favorable à la consommation", ajoute-t-il.